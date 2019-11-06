جاري ايدي: موظفي مصر يمثلون ٣٠٪ من العاملين في فودافون للخدمات الدولية على مستوى العالم





قال جارى إيدى رئيس شركة فودافون العالمية للخدمات الدولية، أن فرعها في مصر من أهم الفروع على مستوى العالم حيث يمثل العاملين فيه ثلث عدد العاملين في فودافون للخدمات الدولية على مستوى العالم.









واضاف جاري خلال مؤتمر صحفي اليوم الاربعاء، أن عدد العاملين بالشركة نحو ٢٢ الف موظف يعملون فى خدمات فودافون للخدمات الدولية فى أوروبا والهند ومصر، اى أن مصر تمثل ثلث قوة العمل داخل الشركة بطاقة 7000 موظف، وهو ما يؤكد على وجود كفاءات فى مصر قادرة على إدارة خدمات التعهيد الدولية.









وأكد رئيس شركة فودافون العالمية للخدمات الدولية على أن أهم استراتيجية حاليا لدى فودافون للخدمات الدولية هي التوسع وضخ استثمارات جديدة وهو ما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في التحول الرقمي ، مؤكدا أن السوق المصري يعد من أهم الأسواق لفودافون العالمية، لما يتمتع به من فرص استثمارية واعدة وشباب مؤهل للعمل فى مجال خدمات التعهيد.