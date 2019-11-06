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تابع لايف stream PLUS مشاهدة مباراة أرسنال وجيماريش بث مباشر UEFA كورة ستار رابط مباراة أرسنال الآن YALLA goal

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 04:55 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يقدم موقع الفجر الرياضي اليوم الأربعاء مشاهدة مباراة أرسنال وجيماريش، وذلك في مباراة في بطولة الدوري الأوروبي، تجمع بين نادي فيتوريا جيماريش البرتغالي ونادي آرسنال الإنجليزي، لحساب الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات في بطولة «يوروبا ليج».

 

ويلعب الفريقان ضمن المجموعة السادسة، التي يتصدرها آرسنال بعدما جمع 9 نقاط بالفوز في المباريات الثلاث الأولى، ويتذيل ترتيبها فيتوريا جيماريش، حيث فشل في حصد أي نقطة، بالخسارة في أول ثلاث مباريات، فيما يأتي نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، ويحتل نادي ستاندرد ليج البلجيكي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

 

آرسنال يدخل المباراة وعينه على تحقيق فوز يضمن له التأهل إلى الدور الثاني من البطولة مبكرًا، والتقدم أكثر نحو حلم تحقيق اللقب الذي كان قريبًا للغاية منه في الموسم الماضي.

 

موعد مباراة فيتوريا جيماريش وآرسنال

تنطلق المباراة في تمام الساعة 15:50 بتوقيت جرينيتش، 18:50 بتوقيت مكة المكرمة، 17:50 بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة على ملعب أفونسو هنريكيس في مدينة جيماريش، والذي تتسع مدرجاته لقرابة 30 ألف متفرج، وتذاع المباراة حصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات beIN SPORTS، وتحديدًا قناة beIN SPORTS HD 2، وأسندت شبكة beIN SPORTS مهمة التعليق على المباراة إلى التونسي نوفل باشي.

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