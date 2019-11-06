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الشاعر أحمد مرزوق: "محمد منير يعطي مساحة للكتابة وهو متحرر أكثر من أي شاعر"

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 04:42 م
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محمد منير
محمد منير
محمد خالد الشرقاوي
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تحدث الشاعر الغنائي أحمد مرزوق لـ"الفجر الفني" عن تعاونه مع الـ"كينج" محمد منير، من خلال كتابة عدد من الأغاني الناجحة، والتي مازالت تلاقي قبولًا كبيرًا لدى جمهور منير.

قال الشاعر أحمد مرزوق: "أظن أن كل مطرب له تيمة خاصة به تميزه عن غيره، ومحمد منير ينطبق عليه هذا الكلام".

وأشار مرزوق أنه يحب العمل مع منير قائلا: "أنا أحب محمد منير لعدة أسباب، منها أنه يعطي مساحة كبيرة من الحرية للشاعر، بحيث يمكن أن تكتب في أشياء كثيرة غير مرتبطة بما هو منتشر بسوق الأغاني، فهو لا يقيد نفسه بأي شيء غير ما يراه جيدًا".

أكد الشاعر مرزوق أن منير يعطي مساحة حرية للكاتب قائلا: "الشاعر مع محمد منير يتحرك بحرية لن يجدها مع مطرب آخر"، مشيرًا: "محمد منير هو المطرب الوحيد الذي بمجرد أن يغني الأغنية تجده أضاف لها الكثير من المعاني الجديدة".

أختتم الشاعر أحمد مرزوق حديثه قائلًا: "يمكن أن تقول أن الأبعاد الذي يضيفها منير، لم أكن أقصدها عندما كنت أكتب الأغنية، وهو لديه أبعاد جديدة في صوته"، لافتًا: "إذا كان الشعراء متحررين، فيمكن أن تقول محمد منير متحرر أكثر من أي شاعر، فهو يقدم ما لا يقدر غيره من المطربين على تقديمه".

يذكر أن الشاعر أحمد مرزوق تعاون مع الـ"كينج" محمد منير في عدد من الأغنية، أبرزها "طاق طاقية"، و"لولا الحكومية"، التي غناها منير ضمن ألبوم "الروح للروح بتحن"، و"مش لايق عليا".
الشاعر أحمد مرزوق
الشاعر أحمد مرزوق
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الكلمات المفتاحية

محمد منير فن طاق طاقية الشاعر أحمد مرزوق أغاني

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