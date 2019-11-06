نوال الزغبي في أحدث ظهور لها: "لا شئ يستمر إن لم يكن متبادل"

شاركت المطربة نوال الزغبي، صورة جديدة على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام".





وظهرت "الزغبي"، في الصورة وهي جالسة على سلم أمام منزل وارتدت جاكت رمادي وبنطلون جينز وحذاء أبيض، وتركت شعرها منسدلاً مع مكياج هادئ يظهر جمالها.





وعلقت "نوال" على الصورة التي قامت بنشرها قائلاً: "لا شئ يستمر إن لم يكن متبادل".





ونالت الصورة إعجاب الجمهور حيث علق أحد المتابعين قائلاً: "لا وجود لحياة دون حب قلبه سلم.. ولا يولد. حي.. الا بالنبض. عدم.. كيف وجد الخلق لولا لقاء الحي بآدم."، وعلق آخر "قمر"، وعلق أخر "قمري انتي قمررري" وعلق آخر "صحيح".





جدير بالذكر أن آخر أعمال "الزغبي"، هو ألبوم بعنوان "كده باي" من إنتاج "روتانا"، ويحتوي الألبوم علي العديد من الأغاني ومنها "مش خايفة"، "اللي براسي عملتو"، "محاي"،" أيام صعبة"، "جوة قلبه"، "ميه وجع"، "الجمال لي ناسه"، "اه يا سيدي"، "صبح صبح"،" كده باي".





بالإضافة إلي العديد من الألبومات الاخري ومنها "مش مسامحة"، "معرفش ليه"، "خلاص سامحت"، "ياما قالو"، "عنينك كدابين"، "اللي اتمنيته"، "طول عمري"، "الليالي"، "مالوم"، "ماندام عليك"، "حبيت يا ليل"، "قلنالك حبيناك"، "بلاقيه في ماني"، "عايزة الرد"، "وحياتي عندك".





وفي سياق متصل قامت بعمل العديد من الفيديو كليبات ونشرتها بموقع عرض الفيديوهات العالمي "يوتيوب" ومنها، "كده باي" من إخراج شريف ترهيني، و"برج الحمل" من إخراج بسام الترك، و"قالوا" من إخراج محمود رمزي، و"لا تلعب معايا" من إخراج" وليد ناصيف"، و"بحبو كتبر"، و"غريبه هالدنيا" من إخراج جاد شويري، "يا جدع"، وعم بحكي مع حالي"، و"تولع" من إخراج جو بو عيد.





وحصلت المطربة نوال الزغبي، على جائزة أفضل أغنية وأفضل تتر مسلسل لرمضان 2017 "الناس العزاز" في مصر .