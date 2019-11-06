يلا شوت PLUS LIVE | مشاهدة مباراة ارسنال وجيماريش بث مباشر اليوم.. رابط bein Sport ماتش ارسنال stream

يستضيف فريق أرسنال الإنجليزي، فى التاسعة مساء اليوم، الخميس، منافسه فيتوريا جيماريش البرتغالى،مشاهدة مباراة أرسنال وجيماريش بث مباشر، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بمسابقة الدورى الأوروبي "اليوروباليج" على ملعب "الإمارات".

أرسنال يدخل مباراة فيتوريا جيماريش البرتغالى التى تنطلق فى التاسعة مساءً باستقرار نفسى كبير، حيث يعتلى صدارة المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط، جمعهما من مباراتين حتى الآن، فيما يأتى فيتوريا فى مؤخرة الترتيب بدون رصيد من النقاط.

ومن المؤكد أن تكون مهمة أرسنال سهلة أمام فيتوريا جيماريش، وهو ما يساعده فى تحقيق الانتصار وخطف الثلاث نقاط كاملة ليرفع رصيده إلى النقطة الـ 9 فى ترتيب المجموعة.

ويسعى أرسنال إلى كسب ثقة جماهيره من جديد بإنتصار أوروبى على حساب جيماريش البرتغالى، خاصة أنه خسر ضد شيفيلد يونايتد 0-1 بالجولة التاسعة من البريميرليج.

جدير بالذكر أن أرسنال يحتل المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى الإنجليزي برصيد 15 نقطة.