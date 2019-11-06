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أسعار العملات في البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء 6-11-2019
الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 04:51 م
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الفجر الاقتصادي
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أسعار العملات في البنك الأهلي المصري
تستعرض بوابة الفجر أسعار العملات الأجنبية وفقًا لأخر تحديث على موقع البنك الأهلي المصري، حيث استقرار نسبي مع وجود حراك طفيف في سعر الدينار الكويتي والدولار الكندي.
أخر تحديث لأسعار العملات في البنك الأهلي المصري
سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء
سجلت أسعار الدولار فى البنك الأهلي المصري 16.09 جنيها شراء 16.19 جنيهًا للبيع.
سعر اليورو فى البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء
سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري17.9596 جنيهًا للشراء 17.8068 جنيهًا للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني فى البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء
أصبح جنيه إسترليني يساوي 20.7078 جنيهًا للشراء 20.8802 جنيهًا للبيع.
سعر الدولار الكندي فى البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء
سجل سعر الدولار الكندي 12.2116 جنيهًا للشراء 12.3202 جنيهًا للبيع.
سعر الكرونا الدنماركي فى البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء
كرونا دنماركي 2.3829 جنيهًا للشراء 2.4036 جنيهًا للبيع
سعر الكرونا النرويجي فى البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء
كرونا نرويجي 1.7484 جنيهًا للشراء 1.7734 جنيهًا للبيع
سعر الكرونا السويدي العملات فى البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء
كرونا سويدي 1.6649 جنيهًا للشراء 1.6871 جنيهًا للبيع
سعر الفرنك السويسري فى البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء
فرنك سويسري 16.1871 جنيهًا للشراء 16.3173 جنيهًا للبيع
سعر الين الياباني فى البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء
100 ين 14.7371 جنيهًا للشراء 14.8641 جنيهًا للبيع
سعر الدولار الإسترالي العملات فى البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء
دولار إسترالي 11.0764 جنيهًا للشراء 11.1824 جنيهًا للبيع
سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء
دينار كويتي 52.7368 جنيهًا للشراء 53.3531 جنيهًا للبيع
سعر الريال السعودي فى البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء
ريال سعودي 4.277 جنيهًا للشراء 4.3171 جنيهًا للبيع
سعر الدرهم الإماراتي فى البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء
درهم إماراتي 4.375 جنيهًا للشراء 4.408جنيهًا للبيع
سعر الدينار البحريني فى البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء
دينار بحريني 42.0104 جنيهًا للشراء 42.9443 جنيهًا للبيع
سعر الريال العماني فى البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء
ريال عماني 41.5977 جنيهًا للشراء 42.0541 جنيهًا للبيع
سعر الريال القطري فى البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء
ريال قطري 4.2342 جنيهًا للشراء 4.446 جنيهًا للبيع
سعر الدينار الأردني فى البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء
دينار إردني 22.5129 جنيهًا للشراء 22.864 جنيهًا للبيع
سعر اليوان الصيني فى البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء
اليوان الصيني سعر التحويلات 2.2973 جنيهًا للشراء 2.3158 جنيهًا للبيع.
أسعار العملات في البنك الاهلي المصري اليوم
|
العملة
|
الكود
|
سعر الشراء
|
سعر البيع
|
التحويلات/ سعر الشراء
|
التحويلات/ سعر البيع
|
دولار أمريكي
|
USD
|
16.09
|
16.19
|
16.09
|
16.19
|
يورو
|
EUR
|
17.8068
|
17.9596
|
17.8068
|
17.9596
|
إسترليني
|
GBP
|
20.8802
|
20.8802
|
20.7078
|
20.8802
|
دولار كندي
|
CAD
|
12.3202
|
12.3202
|
12.2116
|
12.3202
|
كرونا دنماركي
|
DKK
|
2.3829
|
2.4036
|
2.3829
|
2.4036
|
كرونا نرويجي
|
NOK
|
1.7484
|
1.7734
|
1.6649
|
1.7734
|
كرونا سويدي
|
SEK
|
1.6649
|
1.6871
|
1.6649
|
1.6871
|
فرنك سويسري
|
CHF
|
16.1871
|
16.3173
|
16.1871
|
16.3173
|
ين 100
|
JPY
|
14.7371
|
14.8641
|
14.7371
|
14.8641
|
دولار استرالي
|
AUD
|
11.0764
|
11.1824
|
11.0764
|
11.1824
|
دينار كويتي
|
KWD
|
52.7368
|
53.3531
|
52.7368
|
53.3531
|
ريال سعودي
|
SAR
|
4.277
|
4.3171
|
4.277
|
4.3171
|
درهم إماراتي
|
AED
|
4.375
|
4.408
|
4.375
|
4.408
|
دينار بحريني
|
BAD
|
42.0104
|
42.9443
|
0
|
0
|
ريال عماني
|
OMR
|
41.5977
|
42.0541
|
0
|
0
|
ريال قطري
|
QTR
|
4.2342
|
4.446
|
0
|
0
|
دينار إردني
|
JOD
|
22.5129
|
22.864
|
0
|
0
|
اليوان الصيني
|
CNY
|
0
|
0
|
2.2973
|
2.3158
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