أسعار العملات في البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء 6-11-2019

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري





تستعرض بوابة الفجر أسعار العملات الأجنبية وفقًا لأخر تحديث على موقع البنك الأهلي المصري، حيث استقرار نسبي مع وجود حراك طفيف في سعر الدينار الكويتي والدولار الكندي.





أخر تحديث لأسعار العملات في البنك الأهلي المصري





سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء

سجلت أسعار الدولار فى البنك الأهلي المصري 16.09 جنيها شراء 16.19 جنيهًا للبيع.





سعر اليورو فى البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري17.9596 جنيهًا للشراء 17.8068 جنيهًا للبيع.





سعر الجنيه الإسترليني فى البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء

أصبح جنيه إسترليني يساوي 20.7078 جنيهًا للشراء 20.8802 جنيهًا للبيع.





سعر الدولار الكندي فى البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء

سجل سعر الدولار الكندي 12.2116 جنيهًا للشراء 12.3202 جنيهًا للبيع.





سعر الكرونا الدنماركي فى البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء

كرونا دنماركي 2.3829 جنيهًا للشراء 2.4036 جنيهًا للبيع





سعر الكرونا النرويجي فى البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء

كرونا نرويجي 1.7484 جنيهًا للشراء 1.7734 جنيهًا للبيع





سعر الكرونا السويدي العملات فى البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء

كرونا سويدي 1.6649 جنيهًا للشراء 1.6871 جنيهًا للبيع









سعر الفرنك السويسري فى البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء

فرنك سويسري 16.1871 جنيهًا للشراء 16.3173 جنيهًا للبيع





سعر الين الياباني فى البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء

100 ين 14.7371 جنيهًا للشراء 14.8641 جنيهًا للبيع





سعر الدولار الإسترالي العملات فى البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء

دولار إسترالي 11.0764 جنيهًا للشراء 11.1824 جنيهًا للبيع





سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء

دينار كويتي 52.7368 جنيهًا للشراء 53.3531 جنيهًا للبيع





سعر الريال السعودي فى البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء

ريال سعودي 4.277 جنيهًا للشراء 4.3171 جنيهًا للبيع





سعر الدرهم الإماراتي فى البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء

درهم إماراتي 4.375 جنيهًا للشراء 4.408جنيهًا للبيع





سعر الدينار البحريني فى البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء

دينار بحريني 42.0104 جنيهًا للشراء 42.9443 جنيهًا للبيع





سعر الريال العماني فى البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء

ريال عماني 41.5977 جنيهًا للشراء 42.0541 جنيهًا للبيع





سعر الريال القطري فى البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء

ريال قطري 4.2342 جنيهًا للشراء 4.446 جنيهًا للبيع





سعر الدينار الأردني فى البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء

دينار إردني 22.5129 جنيهًا للشراء 22.864 جنيهًا للبيع





سعر اليوان الصيني فى البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء

اليوان الصيني سعر التحويلات 2.2973 جنيهًا للشراء 2.3158 جنيهًا للبيع.









أسعار العملات في البنك الاهلي المصري اليوم





العملة الكود سعر الشراء سعر البيع التحويلات/ سعر الشراء التحويلات/ سعر البيع دولار أمريكي USD 16.09 16.19 16.09 16.19 يورو EUR 17.8068 17.9596 17.8068 17.9596 إسترليني GBP 20.8802 20.8802 20.7078 20.8802 دولار كندي CAD 12.3202 12.3202 12.2116 12.3202 كرونا دنماركي DKK 2.3829 2.4036 2.3829 2.4036 كرونا نرويجي NOK 1.7484 1.7734 1.6649 1.7734 كرونا سويدي SEK 1.6649 1.6871 1.6649 1.6871 فرنك سويسري CHF 16.1871 16.3173 16.1871 16.3173 ين 100 JPY 14.7371 14.8641 14.7371 14.8641 دولار استرالي AUD 11.0764 11.1824 11.0764 11.1824 دينار كويتي KWD 52.7368 53.3531 52.7368 53.3531 ريال سعودي SAR 4.277 4.3171 4.277 4.3171 درهم إماراتي AED 4.375 4.408 4.375 4.408 دينار بحريني BAD 42.0104 42.9443 0 0 ريال عماني OMR 41.5977 42.0541 0 0 ريال قطري QTR 4.2342 4.446 0 0 دينار إردني JOD 22.5129 22.864 0 0 اليوان الصيني CNY 0 0 2.2973 2.3158



