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أسعار العملات في البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء 6-11-2019

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 04:51 م
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أسعار العملات في البنك الأهلي المصري
أسعار العملات في البنك الأهلي المصري
الفجر الاقتصادي
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أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

تستعرض بوابة الفجر أسعار العملات الأجنبية وفقًا لأخر تحديث على موقع البنك الأهلي المصري، حيث استقرار نسبي مع وجود حراك طفيف في سعر الدينار الكويتي والدولار الكندي.

أخر تحديث لأسعار العملات في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء 
سجلت أسعار الدولار فى البنك الأهلي المصري  16.09 جنيها شراء 16.19 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء 
سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري17.9596 جنيهًا للشراء 17.8068 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني فى البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء 
أصبح جنيه إسترليني يساوي 20.7078 جنيهًا للشراء 20.8802 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار الكندي فى البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء 
سجل سعر الدولار الكندي 12.2116 جنيهًا للشراء 12.3202 جنيهًا للبيع.

سعر الكرونا الدنماركي فى البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء 
كرونا دنماركي 2.3829 جنيهًا للشراء 2.4036 جنيهًا للبيع

سعر الكرونا النرويجي فى البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء 
كرونا نرويجي 1.7484 جنيهًا للشراء 1.7734 جنيهًا للبيع

سعر الكرونا السويدي العملات فى البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء 
كرونا سويدي 1.6649 جنيهًا للشراء 1.6871 جنيهًا للبيع


سعر الفرنك السويسري فى البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء 
فرنك سويسري 16.1871 جنيهًا للشراء 16.3173 جنيهًا للبيع

سعر الين الياباني فى البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء 
100 ين 14.7371 جنيهًا للشراء 14.8641 جنيهًا للبيع

سعر الدولار الإسترالي العملات فى البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء 
دولار إسترالي 11.0764 جنيهًا للشراء 11.1824 جنيهًا للبيع

سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء 
دينار كويتي 52.7368 جنيهًا للشراء 53.3531 جنيهًا للبيع

سعر الريال السعودي فى البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء 
ريال سعودي 4.277 جنيهًا للشراء 4.3171 جنيهًا للبيع

سعر الدرهم الإماراتي فى البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء 
درهم إماراتي 4.375 جنيهًا للشراء 4.408جنيهًا للبيع

سعر الدينار البحريني فى البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء 
دينار بحريني 42.0104 جنيهًا للشراء 42.9443 جنيهًا للبيع

سعر الريال العماني فى البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء 
ريال عماني 41.5977 جنيهًا للشراء 42.0541 جنيهًا للبيع

سعر الريال القطري فى البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء 
ريال قطري 4.2342 جنيهًا للشراء 4.446 جنيهًا للبيع

سعر الدينار الأردني فى البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء 
دينار إردني 22.5129 جنيهًا للشراء 22.864 جنيهًا للبيع

سعر اليوان الصيني فى البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء 
اليوان الصيني سعر التحويلات 2.2973 جنيهًا للشراء 2.3158 جنيهًا للبيع.


أسعار العملات في البنك الاهلي المصري اليوم

العملة

الكود

سعر الشراء

سعر البيع

التحويلات/ سعر الشراء

التحويلات/ سعر البيع

دولار أمريكي

USD

16.09

16.19

16.09

16.19

يورو

EUR

17.8068

17.9596

17.8068

17.9596

إسترليني

GBP

20.8802

20.8802

20.7078

20.8802

دولار كندي

CAD

12.3202

12.3202

12.2116

12.3202

كرونا دنماركي

DKK

2.3829

2.4036

2.3829

2.4036

كرونا نرويجي

NOK

1.7484

1.7734

1.6649

1.7734

كرونا سويدي

SEK

1.6649

1.6871

1.6649

1.6871

فرنك سويسري

CHF

16.1871

16.3173

16.1871

16.3173

ين 100

JPY

14.7371

14.8641

14.7371

14.8641

دولار استرالي

AUD

11.0764

11.1824

11.0764

11.1824

دينار كويتي

KWD

52.7368

53.3531

52.7368

53.3531

ريال سعودي

SAR

4.277

4.3171

4.277

4.3171

درهم إماراتي

AED

4.375

4.408

4.375

4.408

دينار بحريني

BAD

42.0104

42.9443

0

0

ريال عماني

OMR

41.5977

42.0541

0

0

ريال قطري

QTR

4.2342

4.446

0

0

دينار إردني

JOD

22.5129

22.864

0

0

اليوان الصيني

CNY

0

0

2.2973

2.3158

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