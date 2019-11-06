تحذير إلى مستعملي الطريق إثر التقلبات الجوية..

نشرت وزارة الداخلية التونسية صباح اليوم الإربعاء 06 نوفمبر 2019، بلاغا مروريا عبر صفحتها الرسمية بالفايسبوك، إثر نزول كميات من الأمطار بمختلف جهات البلاد.





وقد جاء البلاغ، كالتالي:





"تحسّبا للتقلبات الجوّية المنتظرة خلال الفترة القادمة وإمكانيّة تهاطل كميات كبيرة من الأمطار، تدعو إدارة شرطة المرور مُستعملي الطريق إلى التعديل من السّرعة وتوخّي الحذر عند السّياقة وإحترام مسافة الأمان وعدم المجازفة بالتوغل في أماكن تراكم المياه والتحلّي بالرّصانة والتريّث أثناء السّياقة مع إحترام إشارات الأعوان.



