Advertisements
Advertisements
Advertisements

تحذير إلى مستعملي الطريق إثر التقلبات الجوية..

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 04:44 م
Advertisements
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
Advertisements
نشرت وزارة الداخلية التونسية صباح اليوم الإربعاء 06 نوفمبر 2019، بلاغا مروريا عبر صفحتها الرسمية بالفايسبوك، إثر نزول كميات من الأمطار بمختلف جهات البلاد.

وقد جاء البلاغ، كالتالي:

"تحسّبا للتقلبات الجوّية المنتظرة خلال الفترة القادمة وإمكانيّة تهاطل كميات كبيرة من الأمطار، تدعو إدارة شرطة المرور مُستعملي الطريق إلى التعديل من السّرعة وتوخّي الحذر عند السّياقة وإحترام مسافة الأمان وعدم المجازفة بالتوغل في أماكن تراكم المياه والتحلّي بالرّصانة والتريّث أثناء السّياقة مع إحترام إشارات الأعوان.

هذا وتضع إدارة شرطة المرور كلّ الإمكانيّات البشرية والمادية اللازمة لإرشاد ومساعدة مُستعملي الطريق، ويمكنهم عند الضّرُورة الاتصال على الرّقم التّالي: 71.343.201".
Advertisements

أخبار تهمك

بالفيديو.. نتيجة مباراة بروسيا دورتموند ضد إنتر في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 19 ساعة

هنادي مهنى ترتدي فستان زفاف بـ 8 ملايين جنيه (صورة )

منذ يوم

نتيجة مباراة برشلونة وسلافيا براغ اليوم

منذ حوالي 19 ساعة

بشرى سارة من البرلمان لمن قاموا بالبناء على أراضيهم بدون ترخيص

منذ ساعتين و 46 دقيقة

بالفيديو.. نتيجة مباراة ليفربول ضد جينك بمشاركة محمد صلاح

منذ حوالي 20 ساعة

شاهد.. الراقصة جوهره تشعل "إنستجرام" بصورها الجريئة وصدرها المكشوف

منذ حوالي 7 ساعات

تركي آل الشيخ يكشف كواليس إجتماعه مع الخطيب

منذ حوالي 19 ساعة

تركي آل الشيخ ينقذ خطة الأهلي للتعاقد مع كهربا

منذ حوالي 12 ساعة

من "كوبري" أمين لـ"وقفة" رمضان.. نجوم الأهلي تخصص إهانة الزمالكاوية في كل الألعاب

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة جديده بشأن إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة

منذ ساعة و 17 دقيقة

تركي آل الشيخ يعلق على عنوان غلاف مجلة الأهلي بعد الصلح مع الخطيب

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة مدوية

منذ يوم

"جنون الطقس".. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من جديد: "احترسوا"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يضحي بمهاجمه لإعادة "كاسونجو"

منذ حوالي 3 ساعات

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم ليفربول NOW

منذ حوالي 19 ساعة

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر Liverpool SALAH كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ليفربول الآن NOW

منذ حوالي 19 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:47 م

بالفيديو.. نتيجة مباراة ليفربول ضد جينك بمشاركة محمد صلاح

بالفيديو.. نتيجة مباراة بروسيا دورتموند ضد إنتر في دوري أبطال أوروبا

09:55 م

هنادي مهنى ترتدي فستان زفاف بـ 8 ملايين جنيه (صورة )

08:32 ص

عاجل.. الزمالك يضحي بمهاجمه لإعادة "كاسونجو"

02:04 م

نتيجة مباراة برشلونة وسلافيا براغ اليوم

10:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status