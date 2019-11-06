عاجل.. الرئيس السيسي يوجه ببدء تشغيل "أنفاق بورسعيد"

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.





وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة استراتيجية التطوير الخاصة بالهيئة.



