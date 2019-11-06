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عاجل.. الرئيس السيسي يوجه ببدء تشغيل "أنفاق بورسعيد"

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 04:42 م
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الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة استراتيجية التطوير الخاصة بالهيئة.

وذكر راضي، أن الرئيس وجه ببدء تشغيل "أنفاق بورسعيد" وافتتاحها رسميا خلال شهر نوفمبر الجاري، لتسهيل حركة التجارة وتداول البضائع بين شرق وغرب مدن القناة.
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الكلمات المفتاحية

انفاق بورسعيد السيسي

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