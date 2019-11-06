الاتحاد السكندري يستضيف الطيران في دوري الطائرة

يستضيف زعيم الثغر نادي الاتحاد السكندري على صالة الدكتور كمال شلبي فريق الطيران، ضمن منافسات الدوري المصري للكرة الطائرة.

ويدخل زعيم الثغر الاتحاد السكندري هذه المباراة متفوقا بانتصارات سابقة، كانت قاسية على ضحاياه، أمثال أندية ألعاب دمنهور وبني سويف والمنيا.

ووفق ما أعلنه الاتحاد المصري للكرة الطائرة، ستنطلق المبارة مساء الجمعة المقبلة، في تمام الساعة السادسة مساء، في مقر النادي السكندري في منطقة الشاطبي.