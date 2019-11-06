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عصام شلتوت: مشروع "تذكرتي" المسلك الوحيد لعودة الجماهير للمدرجات

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 04:41 م
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رقية جمال
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قال عصام شلتوت، الناقد الرياضي، إن مشروع تذكرتي قطع جميع الأيادي التي كانت تمتد لجيوب المصريين، من خلال أموال تدفع في السوق السوداء، ويعاني بسببها المواطن ولا يدركه أحد من أهل الرياضة، مشددًا على أن مشروع تذكرتي هي المسلك الوحيد لعودة الجماهير للمدرجات.

وأضاف "شلتوت"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الأربعاء، أن هناك فارق ملحوظ بين بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، تختلف عن بطولة كأس الامم الإفريقية للكبار من 24 دولة، وقد لا يكون هناك ملائة من الجماهيرية التي كانت مع بطولة الكبار المحترفين، مشيرًا إلى أن الكاف والاتحاد الدولي لكرة القدم أطلقا صيحة أن مصر الآن تقف على نفس المستوى العالمي مع دول لم تكن تسبقنا سوى في العقود السابقة نتيجة ما قدمته الدولة لوجيستيًا ومن ضمنها تذكرتي.

وتابع الناقد الرياضي، أن صناعة الرياضة صناعة أمن قومي، وصناعة بهجة وسرور تفتح آفاق وفرص عمل وتدر دحل كبير، وهناك مشروع اصلاحي لاستثمارات في هذه الصناعة.
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