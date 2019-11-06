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الأنبا نيقولا: عصا الأسقف دلالة على انسحاق الشيطان

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 04:39 م
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بوابة الفجر
حازم رفعت
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أوضح الأنبا نيقولا أنطونيو، المتحدث الرسمي باسم بطريركية الإسكندرية للروم الأرثوذكس، ومطران طنطا، أن عصا الأسقفية هي عصا طويلة من المعدن أو الخشب تعلوها حيتان يتوسطهما صليب، دلالة على انسحاق الشيطان، والذي هو رمزًا للحية التي أغوت آدم وحواء بالصليب الذي صلب عليه المسيح وبه خلص البشر من قبضة الشيطان. 

وأشار مطران طنطا للروم الأرثوذكس، إلى أن عصا الأسقف هي تمثل عصا موسى النبي والتي تحولت إلى حية نحاسية، حيث رفعها موسى النبي في البرية عندما كان ينظر إليها إنسان لدغته حية يحيا.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم بطريركية الإسكندرية للروم الأرثوذكس، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن عصا الأسقف تبدو حق من حقوقه الرعائية وسلطته الروحية، ذلك كما يقول الشماس عندما يدفعها إلى الأسقف: "عصا قوة يرسل لك الرب من صهيون فتسود فيما بين أعدائك".

ولفت إلى أن عصا الأسقف يستلهم تدل من ناحية أخرى على قوة الصليب القيامية المرسلة من العلو في خدمته.

وتابع قائلًا: ومن ناحية أخرى وهو ممسك بها عندما يعظ تدل أنه بعصا الرب يسوس الكنيسة ويقطع بكلمته التعليمية فيها الأفكار الشيطانية الخارجة عن الإيمان الحق لأعداء الكنيسة ومقاومتها وضحدها، كما يقال في طقس صلاة القداس الإلهي: "أذكر يا رب أولا أبنا ورئيس كهنتنا (فلان) وهبه لكنائسك المقدسة بسلام صحيحُا مكرمًا معافًا مديد الأيام قاطعًا باستقامة كلمة حقك".
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الكلمات المفتاحية

عصا الاسقف بطريركية الاسكندرية للروم الارثوذكس الكنيست البابا ثيودروس الثاني

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