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على طريقة حمد الله.. نجم أهلي جدة مهدد بالإيقاف بسبب واقعة غير أخلاقية

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 04:34 م
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فريق الأهلي
فريق الأهلي
أميرة فطيم
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أشارت تقارير صحفية إلى عزم لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، في توقيع عقوبة على الدولي الجزائري يوسف بلايلي لاعب الفريق الأول للكرة بنادي الأهلي، بعد تصرفه الغير أخلاقي خلال مواجهة فريقه أمام الجندل، مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ 64 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتأهل الأهلي إلى دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما حقق فوزا ثمينا أمام فريق الجندل بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء أمس، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وقام يوسف البلايلي بالبصق على لاعب الجندل، والذي رد عليه بنفس الفعل المشين عند الدقيقة 21 من عمر اللقاء.

عقوبة اللاعب:-

وكشفت التقارير أن البلايلي مهدد بالإيقاف لمدة 6 مباريات، وفرض غرامة مالية تقدر ب60 ألف ريال، وفقا للمادة 48 من لائحة الانضباط، ونفس الأمر مع لاعب الجندل الذي فعل الأمر ذاته.


واقعة حمد الله المشابهة:-

ويعيد هذا المشهد إلى أذهاننا واقعة عبد الرازق حمد الله مهاجم الفريق الأول للكرة بنادي النصر، في مواجهة فريقه أمام الحزم، عندما قام بالبصق تجاه أحد لاعبي النادي المنافس، ولم ينتبه الحكم لهذه الواقعة، ولكن تم تداولها عبر وسائل التواصل الإجتماعي.

أهداف مباراة الأهلي ضد الجندل:-

يذكر أن فهد العنزي قد افتتح أهداف اللقاء لصالح الجندل عند الدقيقة 23، فيما أدرك يوسف بلايلي هدف التعادل عند الدقيقة 45+3 في الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول.

كما أحرز سلمان المؤشر الهدف الثاني لأهلي بتمريرة حاسمة استقرت في شباك الجندل، عند الدقيقة 58، قبل أن يسجل حسين المقهوي الهدف الثالث عند الدقيقة 60، من داخل منطقة الجزاء ليضعها في مرمى الجندل.

وسجل البرازيلي لوكاس ليما الهدف الرابع عند الدقيقة 77 ليطلق الحكم صافرة انتهاء اللقاء معلنا فوز الأهلي على الجندل بأربعة أهداف مقابل هدف.



أشارت تقارير صحفية إلى عزم لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، في توقيع عقوبة على الدولي الجزائري يوسف بلايلي لاعب الفريق الأول للكرة بنادي الأهلي، بعد تصرفه الغير أخلاقي خلال مواجهة فريقه أمام الجندل، مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ 64 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتأهل الأهلي إلى دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما حقق فوزا ثمينا أمام فريق الجندل بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء أمس، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وقام يوسف البلايلي بالبصق على لاعب الجندل، والذي رد عليه بنفس الفعل المشين عند الدقيقة 21 من عمر اللقاء.

عقوبة اللاعب:-

وكشفت التقارير أن البلايلي مهدد بالإيقاف لمدة 6 مباريات، وفرض غرامة مالية تقدر ب60 ألف ريال، وفقا للمادة 48 من لائحة الانضباط، ونفس الأمر مع لاعب الجندل الذي فعل الأمر ذاته.


واقعة حمد الله المشابهة:-

ويعيد هذا المشهد إلى أذهاننا واقعة عبد الرازق حمد الله مهاجم الفريق الأول للكرة بنادي النصر، في مواجهة فريقه أمام الحزم، عندما قام بالبصق تجاه أحد لاعبي النادي المنافس، ولم ينتبه الحكم لهذه الواقعة، ولكن تم تداولها عبر وسائل التواصل الإجتماعي.

أهداف مباراة الأهلي ضد الجندل:-

يذكر أن فهد العنزي قد افتتح أهداف اللقاء لصالح الجندل عند الدقيقة 23، فيما أدرك يوسف بلايلي هدف التعادل عند الدقيقة 45+3 في الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول.

كما أحرز سلمان المؤشر الهدف الثاني لأهلي بتمريرة حاسمة استقرت في شباك الجندل، عند الدقيقة 58، قبل أن يسجل حسين المقهوي الهدف الثالث عند الدقيقة 60، من داخل منطقة الجزاء ليضعها في مرمى الجندل.

وسجل البرازيلي لوكاس ليما الهدف الرابع عند الدقيقة 77 ليطلق الحكم صافرة انتهاء اللقاء معلنا فوز الأهلي على الجندل بأربعة أهداف مقابل هدف.

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