مؤشر سوق الأسهم السعودية يتراجع 0.42% في ختام التعاملات





سوق الأسهم السعودية





أنهى سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة يوم الأربعاء على تراجع ،وهبط المؤشر العام للسوق- تاسي بنسبة 0.42 بالمائة، الى مستوى 7749.26 نقطة ليفقد نحو 33.02 نقطة مضغوط ب قطاع البنوك والمواد الأساسية والطاقة ، وجرت التداولات ببورصة السعودية بأحجام تداول 87.95 مليون سهم مقابل 108.445 مليون سهم، وبقيمة 2.041 مليار ريال مقارنة بسيولة قدرها 2.83 مليار ريال، عبر أكثر من 100 ألف صفقة.









وعن الأسهم الأكثر إرتفاعاً وانخفاضً بسوق السعودية ، فقد ارتفع أداء 69 سهما تصدرهم سهم "الكثيري" بنحو 9.92 بالمائة، وتلاه سهم "شمس" بنسبة 6.19 بالمائة، وأمانة للتأمين بنسبة 6.03 بالمائة ، وفي المقابل تصدر التراجعات سهم بروج للتأمين بنسبة 3.9 بالمائة، تلاه سهم معدنية بنسبة 3.69 بالمائة، وإنخفض أيضاَ سهم معادن بنحو 2.81 بالمائة.









وتصدّر السيولة سهم الراجحي بنحو 234.785 مليون ريال، وسهم الإنماء بنحو 7.9 مليون سهم ، وقطاعياً ، تصدّر الارتفاعات قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.83 بالمائة، بينما تصدر التراجعات قطاع التطبيقات وخدمات التقنية 1.03 بالمائة.





وسجل السوق الموازية "نمو" إرتفاعاً بنسبة 1.15 بالمائة، الى مستوى 4627.85 نقطة ليربح نحو 52.74 نقطة.











