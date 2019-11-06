"اقتصادية البرلمان" تطالب الحكومة بالاهتمام بالقطاع الخاص ودعمه لزيادة الإنتاج

قال النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماع لجنة خاصة للرد على بيان الحكومة المُشكلة بالبرلمان، إن هناك إنجازات كثيرة للحكومة لا أحد يمكن أن ينكرها، مطالبا الحكومة بضرورة الاهتمام بالقطاع الخاص ودعم قدراته لزيادة الإنتاج، خصوصا في ظل قدرته على استيعاب العمالة ودعم جهود الدولة في التنمية، مشيرًا إلى أن البرلمان دعم الحكومة بالتشريعات اللازمة لزيادة الاستثمار، والوزراء كانوا على نفس قدر حماس النواب.



وأضاف "سمير" خلال اجتماع اللجنة: "للأسف الحلقة الأضعف ممكن تكون في موظف بسيط يحتاج لتدريب، فعلي سبيل المثال موظف في الضرائب بيبوظ الدنيا بقرار بالحجز الإداري".



ومن جانبه رد المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، على حديث رئيس اللجنة الاقتصادية قائلا: "الحكومة تنظر للقطاع الخاص باعتباره شريكا في التنمية وليس منافسا، وتعول عليه في تشغيل العمالة والتنمية، وأي مشاريع جديدة للحكومة تضع أمامها القطاع الخاص".



ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، أول أمس الاثنين، على قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر على جميع أنحاء البلاد نهائيًا.



وكما وافقت اللجنة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال اجتماعها، على قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019، بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر2019.



وكان قد أصدر عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، قرارًا بتمديد حالة الطوارئ في مصر لمدة 3 أشهر، تبدأ من الأحد 27 أكتوبر 2019، وذلك نظرًا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد.



وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الثلاثاء، إن حجم الاستثمارات في شبه جزيرة سيناء وصل إلى 2 تريليون جنيه.



وأضاف عبدالعال، أنه في الأيام القادمة ستشهد جني ثمار تنمية سيناء، والذي سيعود بالنفع على الوطن بشكل عام، مُشيرًا إلى أنه كان يجب إنفاق هذه الأموال في تنمية سيناء منذ سنوات طويلة ولكن للأسف الشديد هذا لم يتم في حقب زمنية متعاقبة.

