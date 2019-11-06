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"الزراعة": تأثير التغيرات المناخية على المحاصيل محدود

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 04:28 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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أكد الدكتور محمد فهيم، أستاذ التغيرات المناخية بوزارة الزراعة، إن التغيرات المناخية تؤثر على المحاصيل الزراعية طوال العام وليس في توقيت معين، نتيجة حدة التغيرات المناخية التي نتج عنها وجود صيف طويل حار يتخلله بعض الموجات شديدة الحرارة، وشتاء قارس البرودة أحيانًا رطب ممطر، وتساقط أمطار مبكرة غير معهودة في مصر خلال شهر الخريف، والذي نتج عنه بعض الارتباك في بعض المناطق.

وأضاف "فهيم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الأربعاء، أن ما تم حصره فعليًا لتأثير التغيرات المناخية هو تأثير محدود في بعض المناطق الزراعية لبعض المحاصيل الحساسة من المياه مثل الفراولة والبطاطس، ولم يكن هناك إشكالية كبيرة أو مشكلة حدثت بسبب الأمطار.

وناشد أستاذ التغيرات المناخية بوزارة الزراعة، "المزراعين"، باتباع بعض الإرشادات الهامة والعاجلة أثناء تساقط الأمطار اهمها، أنه في المحاصيل الخضار في النصف الأول من العمر أن يتم وضع حامض الفسفوريك مع مياه الري والذي يساهم في تبادل غازي سريع للأكسجين، حيث ينتج عن تشبع النبات بالمياه لحدوث شبه اختناق بجذور النبات.
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