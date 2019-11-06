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بداية من يوم الإثنين.. نقابة السجون والإصلاح تدخل في اعتصام مفتوح بسجن المرناقية

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 04:22 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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أكدت النقابة العامة للسجون والإصلاح، انها ستنطلق في إعتصام مفتوح بسجن المرناقية بداية من يوم الإثنين القادم (11 نوفمبر الحالي)، ورفض الأكلة بكامل الوحدات الراجعة لها بالنظر في صورة مواصلة سلطة الإشراف تجاهل مشاكل منظوريها.

ودعت النقابة في بيان لها اليوم الاربعاء، إلى الالتحاق بالإعتصام المركزي خارج أوقات العمل، موضّحة أنّ الإنطلاق في جملة التحركات الجديدة وغير المسبوقة أجبرتها عليها سلطة الإشراف.

وأوضحت أنّه تقرر رفض الأكلة المقدمة من طرف الإدارة للإطارات و لأعوان في فترة الراحة، بالنسبة لكل الوحدات الراجعة لها بالنظر بكامل تراب الجمهورية بداية من اليوم، مبيّنة أن سجن المرناقية إنطلق تلقائيا في رفض الأكلة منذ يوم الخميس الماضي، كتعبير منهم على رفضهم لوضعهم المأساوي.

ونبّهت النقابة إلى أنّها "ستنطلق في تصعيد خطير وغير مسبوق وذلك بدخول فريق متطوع ممثل عن هيكل النقابة العامة للسجون والإصلاح في إضراب وحشي بداية من يوم الخميس القادم"، الموافق لـ14 نوفمبر الحالي.
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