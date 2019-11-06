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بعد عودته اليوم.. الزمالك يكشف موعد فترة التأهيل لمحمود عبد العزيز

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 04:25 م
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محمود عبد العزيز
محمود عبد العزيز
رامي بشاي
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عاد فجر اليوم الأربعاء محمود عبد العزيز لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك إلى الاراضي المصرية، قادما من ألمانيا بعد خضوعه لجراحة الرباط الصليبي.


وقد تعرض زيزو للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة الزمالك أمام مصر للمقاصة في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠، أثر صدام مشترك مع اللاعب ميدو جابر.


وسافر اللاعب إلى ألمانيا رفقة الطبيب محمد عيد عضو الجهاز الطبي لفريق الزمالك، لخضوعه الجراحة في احد المراكز الطبية المتخصصة في هذه النوعية من إصابات الملاعب.


وكشف الموقع الرسمي لنادي الزمالك عن بدء اللاعب لفترة التأهيل خلال أسبوع من موعد وصوله للقاهرة، حيث يخضع زيزو لبرنامج تأهيلي وطبي تحت إشراف محمد أسامة طبيب الفريق.


وقد وجه زيزو رسالة خاصة عقب خروجه من غرفة العمليات، حيث نشر صورة له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وكتب عليها : اشكر اللاعبين القدامى الي ساندوني واشكر اللعيبة القدامى الي مش فاكرين اني عملت عملية وبيعملوا فيديوهات دعم للاعبين في اندية تانية.


ويواجه اليوم الأربعاء فريق الكرة الأول بنادي الزمالك منتخب جنوب أفريقيا الأولمبي في مباراة ودية تجريبية على ملعب عبد اللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، ضمن تحضيرات الابيض خلال فترة التوقف الدولي الحالية


وقد نجح فريق الزمالك في الفوز على نظيره جولدي بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة الودية التي جمعت بينهما على ملعب عبداللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، يوم الإثنين الماضي في أولى تجارب الابيض الودية.


ومن المقرر أن يخوض فريق الزمالك مباراة ودية ثالثة خلال الايام القليلة المقبلة، حيث يبحث الجهاز الإداري مواجهة احد المنتخبات المتواجدة في مصر، من اجل المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت ٢٣ عام.


في سياق متصل حددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم يوم ٢٥ نوفمبر الجاري موعدا لمباراة الزمالك وانبي في الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠، وذلك على ملعب الجيش بمدينة السلام.

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