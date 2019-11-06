بتكليف من قيس سعيّد: غدا.. الشاهد في زيارة رسمية إلى الجزائر

يؤدي رئيس الحكومة يوسف الشاهد غدا الخميس 07 نوفمبر 2019، زيارة رسمية الى دولة الجزائر الشقيقة، بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيّد.





وسيلتقي الشاهد خلال هذه الزيارة، الرئيس الجزائري عبد القادر بن صالح، وسيسلمه رسالة خاصة من الرئيس قيس سعيّد، الذي يتطلع إلى زيارة الجزائر خلال الفترة القريبة القادمة، والعمل على مزيد تعزيز علاقات التعاون المثمر بين البلدين، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.





وتأتي هذه الزيارة الرسمية بيوم واحد إلى الشقيقة الجزائر، لتؤكد الطابع المتميز للعلاقات الأخوية بين تونس والجزائر، والإرادة القوية للإرتقاء بها إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية المتضامنة والمستديمة.