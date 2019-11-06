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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 04:17 م
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العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الأربعاء 6/ 11/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
 
أخبار عاجلة الآن || إيران تبدأ ضخ غاز اليورانيوم 


أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء
أفاد التلفزيون الحكومي الإيراني، اليوم الأربعاء، إن إيران بدأت في ضخ غاز اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي في منشأة فوردو النووية تحت الأرض، مما أبعدها عن الصفقة النووية لعام 2015 بين طهران والقوى العالمية التي كبحت نشاطها النووي.


آخر الأخبار العاجلة في العالم || استقالة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون





أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء
أعلن بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الأربعاء، عن تقديم استقالته للملكة إليزابيث الثانية، لتدشين الانتخابية الرسمية لحزب المحافظين.

أخبار عالمية عاجلة اليوم || اتفاق تجاري تاريخي بين الاتحاد الأوروبي والصين

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء


توصل الاتحاد الأوروبي والصين إلى اتفاق لزيادة حماية التجارة في المنتجات الغذائية الزراعية المتطورة بعدة طلبيات كبيرة، حسبما أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الاربعاء.

 


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منشأة فوردو النووية غاز اليورانيوم التلفزيون الحكومي الإيراني الاتحاد الأوروبي والصين إيران آخر الأخبار العاجلة أخر الأخبار

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