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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء
الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 04:17 م
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الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الأربعاء 6/ 11/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
أخبار عاجلة الآن || إيران تبدأ ضخ غاز اليورانيوم
أفاد التلفزيون الحكومي الإيراني، اليوم الأربعاء، إن إيران بدأت في ضخ غاز اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي في منشأة فوردو النووية تحت الأرض، مما أبعدها عن الصفقة النووية لعام 2015 بين طهران والقوى العالمية التي كبحت نشاطها النووي.
آخر الأخبار العاجلة في العالم || استقالة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
أعلن بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الأربعاء، عن تقديم استقالته للملكة إليزابيث الثانية، لتدشين الانتخابية الرسمية لحزب المحافظين.
أخبار عالمية عاجلة اليوم || اتفاق تجاري تاريخي بين الاتحاد الأوروبي والصين
توصل الاتحاد الأوروبي والصين إلى اتفاق لزيادة حماية التجارة في المنتجات الغذائية الزراعية المتطورة بعدة طلبيات كبيرة، حسبما أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الاربعاء.
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