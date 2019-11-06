تركي آل الشيخ يعلق على عنوان غلاف مجلة الأهلي بعد الصلح مع الخطيب

علق المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيثة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني على عنوان الغلاف الرئيس لمجلة النادي الأهلي، والذي سلط الضوء على عودة الوفاق بينه وبين إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب.









وكتب آل الشيخ عبر حسابه بموقع التواصل "فيس بوك" :"وفاق وأخوة ومحبة دائمة باذن الله ما بقت الحياة مع الاهلي ورموزه وجماهيره واخي محمود الخطيب متعه الله بالعافية هو وأسرته".









وكان المستشار تركي آل الشيخ قد حرص على زيارة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على هامش تواجده في القاهرة للاطمئنان عليه حيث يعاني من آلام في الظهر والتي بسببها سيسافر إلى فرنسا الشهر الجاري لإجراء فحوصات طبية هناك.







