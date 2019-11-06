اليوم .. الكشف الطبى على الخيول المشاركة فى البطولة الدولية للفروسية بسقارة

ينهى اليوم الفرسان المشاركين فى البطولة الدولية لقفز الموانع التى ينظمها الاتحاد المصرى للفروسية برئاسة المهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ورئيس الاتحادين المصرى والإفريقي للفروسية استعداتهم النهائية للبطولة التى تقام خلال الفترة من 7 وحتى 16 نوفمبر الجارى على ملاعب نادى رباب بمنطقة سقارة باهرامات الجيزة ، حيث يجرى اليوم الكشف على الخيول المشاركة فى البطولة للتأكد من سلامتها وخلوها من اى مرض ، وذلك فى حضور حكام البطولة من المصريين والأجانب والدكتور اشرف القلا الطبيب المرشح من الاتحاد الدولى للإشراف الطبى على خيول البطولة .





يشرف على البطولة الاتحاد الدولى للفروسية التى تقام على مرحلتين ، الأولى خلال الفترة من 7 وحتى 9 نوفمبر الجارى ، والثانية فى المدة من 14 وحتى 16 من نفس الشهر ، بمشاركة 180 فارسا وفارسة من مختلف دول العالم منها هولندا والبرازيل وألمانيا وكندا وأمريكا والسويد وسويسرا وإيطاليا ، والذين يتنافسون على الارتفاعات من 120 سنتيمتر وحتى 155 سنتيمتر ، من ضمنهم فرسان تأهلوا لدورة الألعاب الأوليمبية المقبلة بطوكيو الصيف المقبل ، وفرسان حاصلون على ألقاب دولية وعالمية ، وتعد البطولة ضمن بطولات الدورى العربى المؤهل لنهائيات كأس العالم المقبل بامريكا فى أبريل القادم .





ينبثق من هذه البطولة الدولية ، البطولة الأفريقية الأولى التى تنظمها مصر بمشاركة 9 دول منها جنوب إفريقيا وزامبيا وزيمبابوي وموريشيوس والجزائر وليبيا ، كما يقام على هامش البطولة الدولية ثلاث مسابقات للفرسان للصغار فى الاعمار السنية المختلفة ضمن البطولات التى تقام نهائياتها فى دولة الإمارات العربية المتحدة فى فبراير المقبل .