عاجل.. إيران تحتجز مفتشة أممية وتمنعها من السفر

أكد دبلوماسيون، أن إيران احتجزت مفتشة أممية تعمل لصالح الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنعتها من السفر، حسبما ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها.

وفي سياق متصل، احتجزت السلطات الإيرانية ثلاثة مواطنين أستراليين، ولن نقدم المزيد من التفاصيل.

وأصدرت وزارة الخارجية الإسترالية، بيانًا قالت فيه: "بعدما نشرت صحيفة تايمز البريطانية أن امرأتين تحملان الجنسيتين الأسترالية والبريطانية وصديق إحداهما احتجزوا في إيران".

وأضاف البيان: "تقدم وزارة الشؤون الخارجية والتجارة مساعدة قنصلية لأسر ثلاثة أستراليين محتجزين في إيران ولن نقدم المزيد من التفاصيل لالتزامنا بدواعي الخصوصية".

وذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية أن مدونة كانت تسافر في آسيا مع صديقها الأسترالي ومحاضرة تدرس في إحدى جامعات أستراليا احتجزوا في واقعتين منفصلتين.

ولم تذكر الصحيفة أسماء المواطنتين بموجب طلب من وزارة الخارجية البريطانية وقالت إن الحكومة الأسترالية تتولى التعامل في القضيتين.

يأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر بين قوى غربية وإيران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم في 2015، وإعادة فرضها عقوبات على طهران تهدف لوقف صادرات النفط الإيرانية.