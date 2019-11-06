عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

HD بي إن سبورت لايف مشاهدة مباراة يوفنتوس ولوكوموتيف بث مباشر يلا شوت الجديد تابع أونلاين ronaldo كورة أتش دي HD

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 03:16 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
تحل السيدة العجوز ضيفا على Lokomotiv Moscow، مشاهدة مباراة يوفنتوس ولوكوموتيف موسكو في تمام الساعة 19:55 بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلط على استاد "لوكموتيف ستاديون".

موعد مباراة يوفنتوس ولوكوموتيف موسكو في دوري أبطال أوروبا

تلتقون مع مباراة يوفنتوس ولوكوموتيف موسكو في تمام الساعة السابعة إلا خمس دقائق بتوقيت دول (مصر والسودان وليبيا)، الساعة الثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت دول (المملكة العربية السعودية وقطر والكويت والبحرين والعراق وفلسطين وجزر القمر والأردن)، الساعة التاسعة إلا خمس دقايق بتوقيت (موريتانيا وغرينيتش)، الساعة العاشرة إلا خمس دقائق بتوقيت دول (الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان)، وذلك عبر فضائية beIN SPORTS HD 1 الناصل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط على القمر الصناعي نايل سات وسهيل سات عبر الترددات 12264 و11547.

يوفنتوس يتطلع للهروب بالصدارة

يخوض فريق يوفنتوس لقاء اليوم بمعنويات عالية عقب النتائج الإيجابية التي يحقهها العملاق الإيطالي في الدوري المحلي ومواصلة تصدره للبطولة، يوفنتوس يخوض مباراة اليوم وعينه على الثلاثة نقاط من أجل مواصلة تصدر المجموعة الرابعة في ظل ملاحقة أتلتيكو مدريد الإسباني صاحب المركز الثاني، فريق يوفنتوس خاض ثلاثة مباريات في دور المجموعات، تعادل إيجابيا أمام أتلتيكو مدريد وحقق الفوز في مباراتين أمام لوكوموتيف موسكو وباير ليفركوزن ليقع في المركز الأول بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد.

تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام لوكوموتيف موسكو

حراسة المرمى : بوفون.

خط الدفاع : كوادرادو - بونوتشي - روجاني - أ.ساندرو.

خط الوسط : سامي خضيرة - بينتانكور - ماتويدي - بيرنارديسكي.

خط الهجوم : ديبالا - رونالدو.

لوكوموتيف موسكو يتسلح بالأرض والجمهور أمام قوة يوفنتوس

أما فريق لوكوموتيف موسكو فيخوض لقاء اليوم متسلحا بعاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز في لقاء اليوم واحياء آماله في المنافسة على أحد بطاقتي التأهل للدور القادم من البطولة أو تأمين المركز الثالث المؤهل لبطولة كأس الاتحاد الاوروبي "اليورباليج"، لوكوموتيف موسكو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد ثلاثة نقاط بعدما حقق الفوز في لقاء وخسر في مباراتين.

Advertisements

أخبار تهمك

خطوة جديدة لإقالة "فالفيردي" من برشلونة

منذ ساعة

تركي آل الشيخ ينقذ خطة الأهلي للتعاقد مع كهربا

منذ حوالي 10 ساعة

بشرى سارة من البرلمان لمن قاموا بالبناء على أراضيهم بدون ترخيص

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. الزمالك يضحي بمهاجمه لإعادة "كاسونجو"

منذ ساعة و نصف

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم ليفربول NOW

منذ حوالي 18 ساعة

شاهد.. الراقصة جوهره تشعل "إنستجرام" بصورها الجريئة وصدرها المكشوف

منذ حوالي 6 ساعات

«كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براغ بث مباشر beIN المفتوحة هدف برشلونة الآن I7SRY رابط ماتش البارسا الآن

منذ حوالي 20 ساعة

بالفيديو.. نتيجة مباراة بروسيا دورتموند ضد إنتر في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 18 ساعة

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر Liverpool SALAH كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ليفربول الآن NOW

منذ حوالي 18 ساعة

هنادي مهنى ترتدي فستان زفاف بـ 8 ملايين جنيه (صورة )

منذ يوم

من "كوبري" أمين لـ"وقفة" رمضان.. نجوم الأهلي تخصص إهانة الزمالكاوية في كل الألعاب

منذ حوالي 18 ساعة

بالفيديو.. نتيجة مباراة ليفربول ضد جينك بمشاركة محمد صلاح

منذ حوالي 19 ساعة

نتيجة مباراة برشلونة وسلافيا براغ اليوم

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة مدوية

منذ يوم

تركي آل الشيخ يكشف كواليس إجتماعه مع الخطيب

منذ حوالي 17 ساعة

"جنون الطقس".. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من جديد: "احترسوا"

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:47 م

بالفيديو.. نتيجة مباراة ليفربول ضد جينك بمشاركة محمد صلاح

عاجل.. الزمالك يضحي بمهاجمه لإعادة "كاسونجو"

02:04 م

بالفيديو.. نتيجة مباراة بروسيا دورتموند ضد إنتر في دوري أبطال أوروبا

09:55 م

هنادي مهنى ترتدي فستان زفاف بـ 8 ملايين جنيه (صورة )

08:32 ص

بشرى سارة من البرلمان لمن قاموا بالبناء على أراضيهم بدون ترخيص

02:26 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status