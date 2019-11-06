HD بي إن سبورت لايف مشاهدة مباراة يوفنتوس ولوكوموتيف بث مباشر يلا شوت الجديد تابع أونلاين ronaldo كورة أتش دي HD

تحل السيدة العجوز ضيفا على Lokomotiv Moscow، مشاهدة مباراة يوفنتوس ولوكوموتيف موسكو في تمام الساعة 19:55 بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلط على استاد "لوكموتيف ستاديون".





موعد مباراة يوفنتوس ولوكوموتيف موسكو في دوري أبطال أوروبا





تلتقون مع مباراة يوفنتوس ولوكوموتيف موسكو في تمام الساعة السابعة إلا خمس دقائق بتوقيت دول (مصر والسودان وليبيا)، الساعة الثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت دول (المملكة العربية السعودية وقطر والكويت والبحرين والعراق وفلسطين وجزر القمر والأردن)، الساعة التاسعة إلا خمس دقايق بتوقيت (موريتانيا وغرينيتش)، الساعة العاشرة إلا خمس دقائق بتوقيت دول (الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان)، وذلك عبر فضائية beIN SPORTS HD 1 الناصل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط على القمر الصناعي نايل سات وسهيل سات عبر الترددات 12264 و11547.





يوفنتوس يتطلع للهروب بالصدارة





يخوض فريق يوفنتوس لقاء اليوم بمعنويات عالية عقب النتائج الإيجابية التي يحقهها العملاق الإيطالي في الدوري المحلي ومواصلة تصدره للبطولة، يوفنتوس يخوض مباراة اليوم وعينه على الثلاثة نقاط من أجل مواصلة تصدر المجموعة الرابعة في ظل ملاحقة أتلتيكو مدريد الإسباني صاحب المركز الثاني، فريق يوفنتوس خاض ثلاثة مباريات في دور المجموعات، تعادل إيجابيا أمام أتلتيكو مدريد وحقق الفوز في مباراتين أمام لوكوموتيف موسكو وباير ليفركوزن ليقع في المركز الأول بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد.





تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام لوكوموتيف موسكو





حراسة المرمى : بوفون.





خط الدفاع : كوادرادو - بونوتشي - روجاني - أ.ساندرو.





خط الوسط : سامي خضيرة - بينتانكور - ماتويدي - بيرنارديسكي.





خط الهجوم : ديبالا - رونالدو.





لوكوموتيف موسكو يتسلح بالأرض والجمهور أمام قوة يوفنتوس





أما فريق لوكوموتيف موسكو فيخوض لقاء اليوم متسلحا بعاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز في لقاء اليوم واحياء آماله في المنافسة على أحد بطاقتي التأهل للدور القادم من البطولة أو تأمين المركز الثالث المؤهل لبطولة كأس الاتحاد الاوروبي "اليورباليج"، لوكوموتيف موسكو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد ثلاثة نقاط بعدما حقق الفوز في لقاء وخسر في مباراتين.



