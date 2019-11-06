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يلا ronaldo اونلاين مشاهدة مباراة يوفنتوس ولوكوموتيف مباشر رابط مباراة يوفنتوس YALLA GOAL كورة لايف hd جودة متعددة NEW

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 03:13 م
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة يوفنتوس ولوكوموتيف موسكو بث مباشر لايف مساء اليوم فى منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، من خلال موقع كورة اون بث مباشر مباريات اليوم 6 من نوفمبر فى تحديث مستمر لمنافسات الجولة الرابعة من مواجهات المجموعة الرابعة فى البطولة الاوروبية مشاهدة مباراة اليوم مباشر حيث يستضيف ملعب لوكموتيف ستاديون فريق يوفنتوس مع فريق لوكوموتيف موسكو ونتابع المباراة فى تغطية مباشرة لايف.


 
 

مشاهدة مباراة يوفنتوس اليوم
كورة مباشر مشاهدة مباراة يوفنتوس اليوم فى تحديث مستمر عبر موقعنا كورة اون فى تغطية حية مباشرة للمباراة التى تقام فى منافسات دورى ابطال اوروبا حيث يتواجد فريق يوفنتوس فى المجموعة الرابعة ويحتل الترتيب الاول فيها بعدد سبعة نقاط حتى الان بث مباشر مباراة يوفنتوس اليوم فى نقل مباشر لايف وتحديث دائم للمباراة.


 
 مباراة لوكوموتيف موسكو اليوم
كورة مباشر مشاهدة مباراة لوكوموتيف موسكو مساء اليوم لايف فى منافسات المرحلة الرابعة من بطولة دوري الأبطال الأوروبى، كورة مباشر مباريات اليوم يدخل فريق لوكوموتيف موسكو  اللقاء ويسعى الى تحسين ترتيبه حيث يتواجد فريق لوكوموتيف موسكو فى الترتيب الثالث فى المجموعة الرابعة ولديه عدد ثلاثة نقاط حتى الان، كورة مباشر فى تغطية حية ومشاهدة مباريات اليوم فى بث مباشر لايف من موقع كورة أون فى خدمة مجانية لمتابعى موقعنا وجماهير كرة القدم العالمية بث مباشر بدون تقطيع.

بث مباشر مشاهدة مباراة يوفنتوس ولوكوموتيف موسكو
كورة مباشر مشاهدة مباراة يوفنتوس مع لوكوموتيف موسكو مساء اليوم حيث يلتقى كلا من الفريقين فى منافسات المجموعة الرابعة من مباريات المرحلة الرابعة فى بطولة دورى الابطال الاوروبى كورة مباشر ويسعى فريق اليوفى الى حسم اللقاء بالفوز ومواصلة التقدم والمنافسة فى البطولة مشاهدة مباريات اليوم لايف من خلال موقع كورة اون فى نقل مباشر وتحديث مستمر للقاء .

دوري أبطال أوروبا
الجولة الرابعة – المجموعة الرابعة
مباراة يوفنتوس مع لوكوموتيف موسكو
الساعة 7:55 مساء بتوقيت فى مصر.
الساعة 8:55 مساء بتوقيت فى السعودية.
الساعة 8:55 مساء بتوقيت فى الأردن.
الساعة 8:55 مساء بتوقيت فى سوريا.
الساعة 8:55 مساء بتوقيت فى فلسطين .

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