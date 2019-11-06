تباين مؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات وسط نشاط السيولة





أخبار البورصة المصرية





أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء ، علي تباين في أداء المؤشرات ، و إتجهت تعاملات الأجانب والعرب نحو الشراء، حيث سجل الأجانب اليوم مشتريات بحوالي 1.1 مليار جنيه، فيما إتجهت تعاملات المصريين نحو البيع ،ورغم تباين المؤشرات إلا أن قيم التداولات قد قفزت الي 1.6 مليار جنيه بسبب صفقات بقيمة مليار جنيه على أحد سندات التعمير للتوريق، وخسر رأس المال السوقى نحو 1.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 733.158 مليار جنيه.





مؤشرات البورصة المصرية





وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 14707.7 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.2% ليصل مستوى 544.8 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 1452.6 نقطة.





تداولات البورصة المصرية





قفزت قيم التداولات بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم، حيث وصلت الي 1.6 مليار جنيه ،وذلك بسبب صفقة علي إحدي سندات التعمير للتوريق ، وسجلت أحجام تداول نحو 136.6مليون ورقة مالية تم تنفيزها عبر 22.5ألف عملية بيع وشراء









تعاملات المستثمرين بالبورصة المصرية





وإتجهت تعاملات الأجانب والعرب بالبورصة المصرية نحو الشراء مسجلة 1.1 مليار جنيه و 155.2 مليون جنيه علي التوالي ، فيما إتجهت تعاملات المصريين نحو البيع بقيمة 1.2 مليارجنيه.





الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً بالبورصة المصرية اليوم



