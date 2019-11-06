بومبيو: إيران مسؤولة عن الاحتجاجات في لبنان والعراق

شدد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، على حق الشعب العراقي واللبناني، في التخلص من التدخلات الإيرانية.

ونشر مايك بومبيو، تغريدة على "تويتر"، قال فيها، إن إيران مسؤولة عن الفساد الذي أدى إلى اندلاع احتجاجات في العراق ولبنان.

وأضاف: "الشعبين العراقي واللبناني يريدان استعادة بلديهما، إنهما يكتشفان أن أبرز ما صدره لهما النظام الإيراني هو الفساد، متنكرا بشكل سيء على هيئة ثورة"، في إشارة إلى الثورة الإسلامية في إيران.

وتابع بومبيو: "يستحق العراق ولبنان أن يديرا شؤونهما الخاصة بمنأى عن تدخلات المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي".

ويشهد العراق، منذ 25 أكتوبر الماضي، موجة احتجاجات ضد السياسات الحكومية، تخللتها أعمال عنف واسعة أسفرت عن مقتل أكثر من 250 شخص، بالإضافة إلى سقوط آلاف الجرحى.

كذلك، تتواصل الاحتجاجات في لبنان التي بدأت في 17 أكتوبر، اعتراضا على سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي آلت إليها البلاد، ما دفع رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، إلى الاستقالة.

وتتواصل المظاهرات الشعبية في مدن إقليم كردستان العراق، المنددة بالاجتياح التركي للشمال السوري، وطالب المتظاهرون المجتمع الدولي، بالتدخل العاجل لإنهاء الممارسات التركية بحق الأكراد هناك.

وشهدت أربيل العاصمة، بخلاف الوضع في كبريات مدن إقليم كردستان، مظاهرات نظمها بضع عشرات من الشباب السوريين اللاجئين، أمام مكتب الأمم المتحدة، للتنديد بما سموه "الغزو التركي"، للمناطق الكردية في شمال سوريا.