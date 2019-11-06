عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

بومبيو: إيران مسؤولة عن الاحتجاجات في لبنان والعراق

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 03:11 م
Advertisements
بومبيو
بومبيو
وكالات
Advertisements

شدد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، على حق الشعب العراقي واللبناني، في التخلص من التدخلات الإيرانية.

 

ونشر مايك بومبيو، تغريدة على "تويتر"، قال فيها، إن إيران مسؤولة عن الفساد الذي أدى إلى اندلاع احتجاجات في العراق ولبنان.

 

وأضاف: "الشعبين العراقي واللبناني يريدان استعادة بلديهما، إنهما يكتشفان أن أبرز ما صدره لهما النظام الإيراني هو الفساد، متنكرا بشكل سيء على هيئة ثورة"، في إشارة إلى الثورة الإسلامية في إيران.

 

وتابع بومبيو: "يستحق العراق ولبنان أن يديرا شؤونهما الخاصة بمنأى عن تدخلات المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي".

 

ويشهد العراق، منذ 25 أكتوبر الماضي، موجة احتجاجات ضد السياسات الحكومية، تخللتها أعمال عنف واسعة أسفرت عن مقتل أكثر من 250 شخص، بالإضافة إلى سقوط آلاف الجرحى.

 

كذلك، تتواصل الاحتجاجات في لبنان التي بدأت في 17 أكتوبر، اعتراضا على سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي آلت إليها البلاد، ما دفع رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، إلى الاستقالة.

 

وتتواصل المظاهرات الشعبية في مدن إقليم كردستان العراق، المنددة بالاجتياح التركي للشمال السوري، وطالب المتظاهرون المجتمع الدولي، بالتدخل العاجل لإنهاء الممارسات التركية بحق الأكراد هناك.

 

وشهدت أربيل العاصمة، بخلاف الوضع في كبريات مدن إقليم كردستان، مظاهرات نظمها بضع عشرات من الشباب السوريين اللاجئين، أمام مكتب الأمم المتحدة، للتنديد بما سموه "الغزو التركي"، للمناطق الكردية في شمال سوريا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزير الخارجية الأمريكي بومبيو المظاهرات العراقية واللبنانية

أخبار تهمك

شاهد.. الراقصة جوهره تشعل "إنستجرام" بصورها الجريئة وصدرها المكشوف

منذ حوالي 6 ساعات

نتيجة مباراة برشلونة وسلافيا براغ اليوم

منذ حوالي 18 ساعة

بالفيديو.. نتيجة مباراة ليفربول ضد جينك بمشاركة محمد صلاح

منذ حوالي 19 ساعة

خطوة جديدة لإقالة "فالفيردي" من برشلونة

منذ ساعة

بالفيديو.. نتيجة مباراة بروسيا دورتموند ضد إنتر في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 18 ساعة

بشرى سارة من البرلمان لمن قاموا بالبناء على أراضيهم بدون ترخيص

منذ ساعة و 14 دقيقة

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر Liverpool SALAH كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ليفربول الآن NOW

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الزمالك يضحي بمهاجمه لإعادة "كاسونجو"

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة مدوية

منذ يوم

هنادي مهنى ترتدي فستان زفاف بـ 8 ملايين جنيه (صورة )

منذ يوم

تركي آل الشيخ ينقذ خطة الأهلي للتعاقد مع كهربا

منذ حوالي 10 ساعة

من "كوبري" أمين لـ"وقفة" رمضان.. نجوم الأهلي تخصص إهانة الزمالكاوية في كل الألعاب

منذ حوالي 18 ساعة

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم ليفربول NOW

منذ حوالي 18 ساعة

تركي آل الشيخ يكشف كواليس إجتماعه مع الخطيب

منذ حوالي 17 ساعة

"جنون الطقس".. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من جديد: "احترسوا"

منذ أقل من ساعتين

«كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براغ بث مباشر beIN المفتوحة هدف برشلونة الآن I7SRY رابط ماتش البارسا الآن

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

مسؤول بالحكومة الإيرانية: تصريحات بومبيو تثبت نوايا واشنطن الخبيثة

رغم الضغوط الأمريكية.. إيران تتغلغل في الأراضي العراقية

بومبيو: إيران تواصل تزويد الحوثيين بالصواريخ

اعتقال فريق إعلامي كردي بعد احتجاجات ضد القوات التركية بدهوك

ظريف : نسعى لتنمية العلاقات مع العراق وإقليم كردستان

بومبيو يحذر الشركات والمصارف من التعامل مع الثوري الإيراني

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:47 م

بالفيديو.. نتيجة مباراة ليفربول ضد جينك بمشاركة محمد صلاح

عاجل.. الزمالك يضحي بمهاجمه لإعادة "كاسونجو"

02:04 م

بالفيديو.. نتيجة مباراة بروسيا دورتموند ضد إنتر في دوري أبطال أوروبا

09:55 م

هنادي مهنى ترتدي فستان زفاف بـ 8 ملايين جنيه (صورة )

08:32 ص

بشرى سارة من البرلمان لمن قاموا بالبناء على أراضيهم بدون ترخيص

02:26 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status