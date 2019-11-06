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التفاصيل الكاملة.. إخلاء سبيل حمو بيكا بعد اعتذاره لهاني شاكر

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 03:10 م
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حمو بيكا
حمو بيكا
محمد رجب - دينا حسن
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أخلت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار خالد أنور مدير النيابة، سبيل حمو بيكا من سرايا النيابة.

 

جاء قرار النيابة بعد التحقيق معه فى واقعة اتهامه باقتحام مقر نقابة المهن الموسيقية وسب وقذف الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، اعتراضا على رفض النقابة التصريح له بالغناء فى حفل بمدينة دمياط.

 

وكان حضر حمو بيكا إلى نيابة الدخيلة صباح اليوم من تلقاء نفسه للإدلاء بأقواله فى القضية برفقة محاميه واستمر التحقيق لمدة ساعة داخل سرايا النيابة، حتى أمرت النيابة بإخلاء سبيله.

 

وكان قد تقدم ياسر قنطوش، محامي نقابة المهن الموسيقية، ببلاغ فى نيابة الدخيلة بالإسكندرية، حمل رقم 13350 لسنة 2019 إداري الدخيلة اتهم فيه محمد محمود مصطفى سيد أحمد وشهرته "حمو بيكا" باقتحام منشأة عامة، وتحريض على العنف وإثارة الشغب، وسب وقذف الفنان هاني شاكر.

 

من جانبه قال المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين طارق مرتضي، إن إخلاء سبيل حمو بيكا من نيابة الدخيلة بالإسكندرية لا يعني براءته من واقعة اتهامه باقتحام النقابة، مؤكدًا أن الشئون القانونية بالنقابة تتابع القضية.

 

ماذا حدث؟

 

"هغني غصب عن أي حد"، هكذا بدأت الواقعة بظهور مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا في فيديو له على صفحته بالفيس بوك، منذ أيام، مهددًا بإقتحام نقابة المهن الموسيقية وتكسيرها، والنزول إلى الشارع هو وجمهوره من أجل إقالة الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، وذلك بعد رفضه إعطائه تصريح بالغناء.

 

تلك الأزمة التي إشتعلت لم تمر مرور الكرام على نقابة المهن الموسيقية ونقيبها الفنان هاني شاكر، والذي قرر تقديم بلاغ إلى النيابة للتحقيق مع "بيكا"، حيث توجه ياسر قنطوش، محامي الفنان الكبير لتقديم ببلاغ إلي نيابة الدخيلة بالإسكندرية، لضبط وإحضار المطرب الشعبى حمو بيكا، بعد قيامه بمهاجمة الموسيقيين والتعدي علي الفنان هاني شاكر وتهديده.

 

وقد أمرت النيابة على الفور بسرعة ضبط وإحضار "حمو بيكا"، وذلك بعد فحص "السيديهات" التي تم تفريغها من الكاميرات الكائنة في مكان الواقعة، وتسجيل تعدى المتهم على الموظفين، وجهت له 4 اتهامات يرصدها "الفجر الفني" في السطور التالية:

 

اقتحام منشأة عامة "مقر نقابة المهن الموسيقية".- التحريض والتخريب.- التعدي بالألفاظ على موظف عام.- السب والقذف.

 

وكل هذه الجرائم جاءت اعتراضًا من "بيكا" على عدم منحه تصريح للغناء في حفل بمحافظة دمياط.

 

واشتعلت أزمة حمو بيكا، مع نقابة المهن الموسيقية، بعد رفض هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، إعطائه تصريح بالغناء ومنعه من إحياء أي حفلات غنائية في مصر.


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