يلا psg شوت مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وكلوب بروج بث مباشر kora online تابع لايف مباراة باريس يلا شوت بلس plus الان

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الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 03:01 م
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بوابة الفجر
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يحتضن ملعب بارك دي برانس مباراة نادي العاصمة الفرنسية Paris أمام نظيره كلوب بروج البلجيكي Club Brugge ، بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان وكلوب بروج اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر ، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

يعتلي باريس سان جيرمان صدارة المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا، برصيد 9 نقاط متفوقا على كل من ريال مدريد الإسباني (4 نقاط) وكلوب بروج (نقطتين)، وجالطة سراي (نقطة وحيدة).

مجموعة بالطبع صعبة للغاية لأنها تجمع بين أندية قوية وعريقة في عالم الساحرة المستديرة وهو ما يتطلب جهدا مضاعفا من اللاعبين حيث أن تلك الجولة ستكون حاسمة بالتأكيد خاصة إذا حقق جالطة سراي الفوز على ريال مدريد وبالتالي سيصل للنقطة الرابعة وسينعش أماله في بلوغ الأدوار القادمة، خاصة أن الفريق التركي سيواجه كلوب بروج على ملعبه ووسط جماهيره وبالتالي تزداد حظوظه في الظفر بنقاط جديدة في حين أن باريس سان جيرمان تنتظره مواجهة قوية أمام ريال مدريد في سانتياجو بيرنابيو، ومن قبلها يرحل لمواجهة كلوب بروج في بلجيكا.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وكلوب بروج:

وتبدأ مواجهة باريس سان جيرمان ضد كلوب بروج في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت سوريا، الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت المنامة ، الساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت دولة الامارات العربية ، الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت العراق، الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت صنعاء، الساعة العاشرة مساء بتوقيت طرابلس، الساعة العاشرة مساء بتوقيت الأردن ، الساعة التاسعة مساء بتوقيت الجزائر، الساعة العاشرة مساء بتوقيت فلسطين، الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت لبنان، الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة.

التشكيل المتوقع لفريق باريس سان جيرمان أمام كلوب بروج:

في حراسة المرمى: كيلور نافاس

في خط الدفاع: كولين دجبا - عبده ديللو - بريسنيل كيمبمبي - خوان بيرنات

في خط الوسط: ماركينيوس - إدريس أجايي - ليوناردو باريديس

خط الهجوم: كيليان مبابي - ماورو إيكاردي - آنخيل دي ماريا

ومن المقرر أن يدير مباراة اليوم بين باريس سان جيرمان وكلوب بروج البلجيكي الحكم الأسكتلندي روبرت مادين ويعاونه كل من حكم مساعد أول غرايم ستيوارت وحكم مساعد ثان ديفيد روم، وسيتم نقل اللقاء على الهواء مباشرة عبر قناة بي إن سبورت اتش دي 3 بتعليق التونسي رؤوف خليف.

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