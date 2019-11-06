جامعة قناة السويس تنظم احتفالية بالمولد النبوي

أكد الدكتور طارق راشد رحمي رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الأربعاء، على أهمية تأثير القيم الأخلاقية الدينية على بناء شخصية شباب الجامعة، كحفظ وحماية لهم من أي تأثير سلبي، وأن معايير ألصواب في الشخصية المصرية لا تتجزأ سواء بالقيم الدينية، او روح الانتماء للوطن، او الدافع نحو التميز.









وأضاف الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ان من الضروري أن تتكامل جوانب الأنشطة الطلابية ما بين تثقيف ديني صحيح، يحمي أبناءنا من كل دعاوى التطرف من ناحية، وإهدار القيم الصحيحة من ناحية، وأيضا المشاركة الإيجابية لطلاب من أنشطة يمثل بناءا لطلابنا.









وأعلن الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية أن النشاط الثقافي، والأسر الطلابية، والنشاط الفني تشارك في احتفالية الجامعة بعنوان" ولد الهدى ". حيث عقدت الندوة الدينية مقتضيات الاحتفال بالنبي ألقاها الشيخ عادل الوحش من علماء الأزهر الشريف بمسرح رعاية الشباب، فأوضح إن من أهم مقتضيات الاحتفال بالنبي طاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه" وإن تطيعوه تهتدوا"، "و ما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا" ومن مقتضيات الاحتفال محبته فكمال المحبة من كمال الإيمان.









وأضاف أنه لا بد من التأدب بأدب النبي، وأن نتخلق بأخلاقه، كما تناول الشيخ عادل الوحش سيرة النبي العطرة، ونسبه الشريف، فهو النبي ابن النبي ابن النبي، ينتهي نسبه إلى سيدنا إسماعيل بن إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، كما أقيمت مسابقة القرآن الكريم، والحديث الشريف، والإنشاد الديني، والشعر.