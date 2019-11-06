رابط online يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وجالطة سراي بث مباشر اونلاين مشاهدة مباراة psg كورة ستار HD

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الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 02:59 م
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بوابة الفجر
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لقاء باريس سان جيرمان وكلوب بروج في دوري ابطال اوروبا لحساب مباريات دور المجموعات اليوم الاربعاء الموافق 6 نوفمبر 2019 في اطار مباراة الجولة الرابعه وسوف يستضيف اليوم فريق باريس سان جيرمان نظيرة فريق كلوب بروج في المباراة التى سوف تقام اليوم على ارضية ملعب بارك دي برانس وسوف تبدا اليوم مباراة باريس سان جيرمان وكلوب بروج في تمام الساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والساعة العاشره مساءا بتوقيت القاهرة.

مباراة باريس سان جيرمان وكلوب بروج اليوم
فريق باريس سان جيرمان يتصدر المجموعة الاولي برصيد 9 نقاط وقد حصد العلامة الكامله في المباريات الثلاثه التى خاضها الى الان في دور المجموعات وفريق باريس سان جيرمان قادم من خساره في المباراة السابقة في الجولة الماضيه من الدوري الفرنسي خارج ملعبه امام فريق ديجون في المباراة التى انتهت بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد وسوف يسعي اليوم فريق باريس سان جيرمان للحصول على فوز رابع اليوم للحصول على بطاقة التاهل لدور الـ 16 من البطولة.

القناة الناقله لـ مباراة باريس سان جيرمان وكلوب بروج
على الجانب الاخر اليوم يدخل فريق كلوب بروج صاحب المركز الثالث في المجموعة الاولي برصيد نقطتين بعد خوض ثلاث مباريات وقد تعادل في مباريتين وخسر في مباراة من الثلاث مباريات التى خاضها الى الان وفريق كلوب بروج يسعي اليوم للحصول على نيتجة اجابية من المباراة وقد خسر فريق كلوب بروج امام فريق باريس سان جيرمان على ملعب بنتيجة خمس اهداف بدون رد وسوف تنقل اليوم مباراة باريس سان جيرمان وكلوب بروج على قناة بي ان سبورت الثالثه.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وكلوب بروج
موعد مباراة باريس سان جيرمان وكلوب بروج اليوم تقام الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت السعودية ، الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت مصر ، الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت فلسطين ، الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت الأردن ، الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت سوريا ، الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت لبنان ، الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت العراق ، الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت السودان ، الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت اليمن ، الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت ليبيا ، الساعة 9:00 مساءاً بتوقيت تونس.

توقيت مباراة باريس سان جيرمان وكلوب بروج
توقيت مباراة باريس سان جيرمان وكلوب بروج اليوم تقام الساعة 9:00 مساءاً بتوقيت الجزائر ، الساعة 9:00 مساءاً بتوقيت المغرب ، الساعة 12:00 مساءاً بتوقيت الإمارات ، الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت البحرين ، الساعة 12:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان ، الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت الكويت ، الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت قطر ، الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا ، الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر ، الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT.

تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة ضد كلوب بروج
تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة ضد كلوب بروج اليوم الاربعاء من المتوقع ان يدخل باريس سان جيرمان المباراة امام خصمه فريق كلوب بروج بتشكيلة تضم في حارس مرمى كيلور نافاس ، وفي خط الدفاع خوان بيرنات - تياجو سيلفا - كيمبيمبي - داجبا ، وفي خط الوسط إدريسا جوييه - لياندرو باريديس - ماركينيوس ، وفي خط الهجوم انخيل دي ماريا - كيليان مبابي - ماورو إيكاردي.

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