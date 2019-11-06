عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

يلا kora ستار مشاهدة مباراة ريال مدريد وجالطة سراي بث مباشر kora online مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم bein sport لايفHD

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 02:54 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
تحت شعار "أكون أو لا أكون" يدخل الملكي الإسباني مواجهة قوية ومرتقبة أمام جالطة سراي التركي ، بث مباشر مباراة ريال مدريد وجالطة سراي في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ، وذلك على ملعب تورك تيليكوم آرينا علي سامي ين كومبليكس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.


مباراة اليوم ستكون الفرصة الأخيرة للمدرب زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد ، بعد الخسارة من ريال مايوركا في الجولة التاسعة من الليجا الإسبانية بهدف دون رد وافتقاده للصدارة التي كان محافظا عليها حتى الخسارة الأولى التي تعرض لها وتمسك برشلونة بالفرصة وفاز على إيبار بثلاثية بيضاء ليقفز على صدارة المسابقة الإسبانية للمرة الأولى هذا الموسم.


ربما نتيجة مباراة ريال مايوركا لم تكن هي الوحيدة التي تجعل الجميع يعتقد أنها الفرصة الأخيرة لزيدان على رأس القيادة الفنية للملكي وانتشار أنباء تقول بأن فلورنتينو بيريز بدأ بالفعل الدخول في مفاوضات مع البرتغالي جوزيه مورينيو لخلافة المدرب الفرنسي، وإنما يأتي ذلك في ظل النتائج السلبية في المجموعة الأولى بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا والخسارة من باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثية نظيفة على ملعب الأخير ثم التعادل المخيب على ملعب سانتياجو بيرنابيو بهدفين لمثلهما.

التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام جالطة سراي:
في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

في خط الدفاع: داني كارفخال – رافائيل فاران – سيرخيو راموس – مارسيلو

في خط الوسط: كاسيميرو – إيسكو – جيمس رودريجيز

في خط الهجوم: فينسيوس جونيور – إيدين هازارد – كريم بنزيمة


الأزمة الحقيقية تكمن في أن زيدان لن يجد دعما كبيرا في حال تعرضه للخسارة اليوم أو حتى التعادل لأن الجمهور لن يصبر أن يخرج من دوري الأبطال أو يودعها من دور المجموعات وهو أمر محبط بكل تأكيد للجماهير التي كانت تمني النفس بالعودة من جديد لأجواء المنافسة وتحقيق اللقب بعد عودة زيدان.


التشكيل المتوقع لجالطة سراي:

في حراسة المرمى: موسليرا

في خط الدفاع: ماريانو فيريرا - كريستيان لوينداما -ماركوس تكسييرا-يوتو ناغاتومو

في خط الوسط : جان ميشيل سيري- سفيان فيجولي - ماريو ليمينا - نزونزي

في خط الهجوم: رادميل فالكاو - ريان بابل


موعد مباراة ريال مدريد وجالطة سراي والقنوات الناقلة
ويلتقي فريق ريال مدريد مع نظيره جالطة سراي التركي في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ، الساعة العاشرة مساء بتوقيت الدوحة ، الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة عبر قناة بي إن سبورت اتش دي 1.

Advertisements

أخبار تهمك

بشرى سارة من البرلمان لمن قاموا بالبناء على أراضيهم بدون ترخيص

منذ ساعة و 10 دقيقة

شاهد.. الراقصة جوهره تشعل "إنستجرام" بصورها الجريئة وصدرها المكشوف

منذ حوالي 6 ساعات

«كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براغ بث مباشر beIN المفتوحة هدف برشلونة الآن I7SRY رابط ماتش البارسا الآن

منذ حوالي 20 ساعة

هنادي مهنى ترتدي فستان زفاف بـ 8 ملايين جنيه (صورة )

منذ يوم

نتيجة مباراة برشلونة وسلافيا براغ اليوم

منذ حوالي 18 ساعة

"جنون الطقس".. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من جديد: "احترسوا"

منذ أقل من ساعتين

من "كوبري" أمين لـ"وقفة" رمضان.. نجوم الأهلي تخصص إهانة الزمالكاوية في كل الألعاب

منذ حوالي 18 ساعة

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر Liverpool SALAH كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ليفربول الآن NOW

منذ حوالي 18 ساعة

تركي آل الشيخ يكشف كواليس إجتماعه مع الخطيب

منذ حوالي 17 ساعة

بالفيديو.. نتيجة مباراة ليفربول ضد جينك بمشاركة محمد صلاح

منذ حوالي 19 ساعة

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم ليفربول NOW

منذ حوالي 18 ساعة

تركي آل الشيخ ينقذ خطة الأهلي للتعاقد مع كهربا

منذ حوالي 10 ساعة

خطوة جديدة لإقالة "فالفيردي" من برشلونة

منذ ساعة

بالفيديو.. نتيجة مباراة بروسيا دورتموند ضد إنتر في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة مدوية

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يضحي بمهاجمه لإعادة "كاسونجو"

منذ ساعة و نصف
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:47 م

بالفيديو.. نتيجة مباراة ليفربول ضد جينك بمشاركة محمد صلاح

عاجل.. الزمالك يضحي بمهاجمه لإعادة "كاسونجو"

02:04 م

بالفيديو.. نتيجة مباراة بروسيا دورتموند ضد إنتر في دوري أبطال أوروبا

09:55 م

هنادي مهنى ترتدي فستان زفاف بـ 8 ملايين جنيه (صورة )

08:32 ص

بشرى سارة من البرلمان لمن قاموا بالبناء على أراضيهم بدون ترخيص

02:26 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status