يلا kora ستار مشاهدة مباراة ريال مدريد وجالطة سراي بث مباشر kora online مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم bein sport لايفHD

تحت شعار "أكون أو لا أكون" يدخل الملكي الإسباني مواجهة قوية ومرتقبة أمام جالطة سراي التركي ، بث مباشر مباراة ريال مدريد وجالطة سراي في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ، وذلك على ملعب تورك تيليكوم آرينا علي سامي ين كومبليكس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.









مباراة اليوم ستكون الفرصة الأخيرة للمدرب زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد ، بعد الخسارة من ريال مايوركا في الجولة التاسعة من الليجا الإسبانية بهدف دون رد وافتقاده للصدارة التي كان محافظا عليها حتى الخسارة الأولى التي تعرض لها وتمسك برشلونة بالفرصة وفاز على إيبار بثلاثية بيضاء ليقفز على صدارة المسابقة الإسبانية للمرة الأولى هذا الموسم.









ربما نتيجة مباراة ريال مايوركا لم تكن هي الوحيدة التي تجعل الجميع يعتقد أنها الفرصة الأخيرة لزيدان على رأس القيادة الفنية للملكي وانتشار أنباء تقول بأن فلورنتينو بيريز بدأ بالفعل الدخول في مفاوضات مع البرتغالي جوزيه مورينيو لخلافة المدرب الفرنسي، وإنما يأتي ذلك في ظل النتائج السلبية في المجموعة الأولى بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا والخسارة من باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثية نظيفة على ملعب الأخير ثم التعادل المخيب على ملعب سانتياجو بيرنابيو بهدفين لمثلهما.





التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام جالطة سراي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا





في خط الدفاع: داني كارفخال – رافائيل فاران – سيرخيو راموس – مارسيلو





في خط الوسط: كاسيميرو – إيسكو – جيمس رودريجيز





في خط الهجوم: فينسيوس جونيور – إيدين هازارد – كريم بنزيمة









الأزمة الحقيقية تكمن في أن زيدان لن يجد دعما كبيرا في حال تعرضه للخسارة اليوم أو حتى التعادل لأن الجمهور لن يصبر أن يخرج من دوري الأبطال أو يودعها من دور المجموعات وهو أمر محبط بكل تأكيد للجماهير التي كانت تمني النفس بالعودة من جديد لأجواء المنافسة وتحقيق اللقب بعد عودة زيدان.









التشكيل المتوقع لجالطة سراي:





في حراسة المرمى: موسليرا





في خط الدفاع: ماريانو فيريرا - كريستيان لوينداما -ماركوس تكسييرا-يوتو ناغاتومو





في خط الوسط : جان ميشيل سيري- سفيان فيجولي - ماريو ليمينا - نزونزي





في خط الهجوم: رادميل فالكاو - ريان بابل









موعد مباراة ريال مدريد وجالطة سراي والقنوات الناقلة

ويلتقي فريق ريال مدريد مع نظيره جالطة سراي التركي في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ، الساعة العاشرة مساء بتوقيت الدوحة ، الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة عبر قناة بي إن سبورت اتش دي 1.



