السجن 3 سنوات لـ"عاطل" لإتجاره في المخدرات بالإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عوض محمد خليفة، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد جمال شاور، والمستشار طارق إبراهيم أبو الروس والمستشار سامح سعيد سمك وأمانة سر محمد صالح بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 الف جنية للمدعو "س.ب.س" عاطل، لإتهامه بالإتجار في المواد المخدرة.



تعود القضية رقم 12988 لسنة 2019 قسم شرطة المنتزة ثالث، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطار من مأمور قسم شرطة المنتزة ثالث يفيد بتمكن ضباط القسم من ضبط عاطل بحوزته كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.



كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة ثالث من مصادرها قيام المدعو "س.ب.س" عاطل بمزاولة نشاطا اجراميا في مزاولة الاتجار بالمخدرات بدائرة القسم فتم استصدار إذن من النيابة لضبطة وأثناء تنفيذ قراى النيابة تم ضبط المتهم اسفل محل سكنة وبتفتيشة عثر بحوزته علي علبة سجائر تحوي بداخلها علي 82 قطعة لمخدر الحشيش معدة للبيع وسلاح أبيض مطوة قرن غزال وملبغ مالي وهاتف محمول للاتصال بعملائه تم القاء القبض علية وبعرضة علي النيابة قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية التي اصدرت حكمها علي المتهم.