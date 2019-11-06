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وزارة الثقافة تنعى "مدرب الأسود" محمد الحلو

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 02:51 م
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محمد الحلو
محمد الحلو
أحمد رمضان متولي
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نعت وزارة الثقافة وجميع الهيئات والقطاعات لاعب السيرك الشهير ومدرب الحيوانات المفترسة العالمي محمد الحلو، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء عن عمر يناهز 74 عاما بعد صراع مع المرض.

 

المعروف ان الراحل ينتمى الى عائلة الحلو ويعد أحد رموز السيرك القومى ومن مؤسسيه، ساهم في انتشار فنون تدريب الوحوش في مصر والعالم وابتكر العديد من الاساليب لترويضها ، قدم الكثير من العروض فى مصر ومختلف الدول وحقق شهرة عالمية.

 

من هو محمد الحلو

 

هو محمد محمد محمد على الحلو، تزوج من ابنة مدربة الأسود والنمور العالمية الفنانة محاسن الحلو والملقبة بالمرأة الحديدية.

 

 لعب الفنان الحاضر الغائب الكابتن محمد الحلو، العديد من فقرات فنون السيرك منها" استعراض الخيول، واستعراض الجمال، الميزان الطائر، التشكيلات (الدونس)، الجونجلير".

 

هو أول من قام بعمل استعراض للأسود والنمور  مع ٢١ أسد ونمر عام ١٩٨١، داخل حلبة السيرك القومى أحد الصروح الفنية بالبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، التابع لقطاع شؤون الإنتاج الثقافى بوزارة الثقافة.

 

وتواصل ابنتاه "لوبا وأوسة الحلو" تقديم فقرة الأسود والنمور اللتان تدربا على يد والدهما بمهارة عالية  .

 

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الكلمات المفتاحية

وزارة الثقافة مدرب الأسود محمد الحلو إيناس عبد الدايم

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