تربية الإسكندرية تستضيف معرض "منتجي" الأول (صور)





استضافت كلية التربية، جامعة الإسكندرية اليوم الأربعاء، معرض منتجي الأول للمشغولات اليدوية للذى ينظمه مركز التطوير الوظيفى وريادة الأعمال بالجامعة.وجاء ذلك تحت رعاية عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب.وأشار الدكتور محمد أنور فراج عميد كلية التربية، إلى أن الكلية تهدف من خلال تنظيم هذا المعرض إلى تشجيع الطلاب أصحاب الإبداعات والابتكارات على الإستمرار في تقديم إنتاجهم، ودمجهم داخل المجتمع، وإقامة مشروعاتهم الخاصة الصغيرة ومتناهية الصغر والإستفادة من هذه القدرات، وصقل مهاراتهم من خلال الدورات التدريبية التي ينظمها مركز التطوير وريادة الأعمال بالجامعة لتأهيل الطلاب لإيجاد فرص عمل مختلفة تسهم في رفع العائد الاقتصادي ودمجهم فى سوق العمل.وصرح الدكتور محمد بلال مدير مركز التطوير الوظيفى وريادة الأعمال بالجامعة، أن المعرض يعد الأول هذا العام ويأتي ضمن خطة الجامعة لنشر فكر وثقافة ريادة الأعمال بين طلابها، ولفت إلى أن المعرض امتاز بمشاركة عدد كبير الطلاب من ضعاف السمع والصم والبكم ويشارك فيه 70 عارضًا من كليات الآداب، والتربية، والتجارة، والزراعة، والتربية النوعية، والفنون الجميلة، والتربية الرياضية للبنات، والتربية للطفولة المبكرة، ومركز طه حسين للمكفوفين، وأضاف أن المعرض يوفر للطلاب مكان لعرض وبيع منتجاتهم الشخصية، والعائد يعود على الطلاب.فيما تضمن المعرض أعمال الخزف والمعادن وأشغال فنية ومفروشات منزلية وجلود ولوحات زينة، وزهور صناعية، ورسم، وإكسسوارات، وتطريز، ومنسوجات، وأحذية، واخشاب اركت، ومشغولات فضية، ومأكولات، وملابس تريكو وكورشية.وحضر الإفتتاح عمداء ووكلاء الكليات المشاركة وعدد من أعضاء هيئة التدريس والإعلامية هالة محفوظ خبيرة لغة الاشارة بالإعلام المصرى.