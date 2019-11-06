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تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 11 متهما بـ"أحداث فض اعتصام النهضة"

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 02:47 م
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بوابة الفجر
مـروة هيـكل 
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قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة معتز خفاجي، اليوم الأربعاء، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 11 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة"، لجلسة 11 ديسمبر لانتداب محامين لاثنين متهمين.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وكانت المحكمة قد قضت فى وقت سابق بالسجن المؤبد والمشدد للمتهمين غيابيا، وقاموا بعمل إعادة إجراءات على الحكم الغيابي.

وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم تفيد تدبيرهم تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.
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