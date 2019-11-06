رابط 7asRy مشاهدة مباراة ريال مدريد وجالطة سراي بث مباشر يلا شوت Yalla HD الاسطورة بث مباشر ريال مدريد وجالطة سرايonline

يستضيف فريق ريال مدريد نظيره فريق وجالطة سراي التركي في العاشرة مساء اليوم الأربعاء 6-11-2019 ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.









ويسعى ريال مدريد إلى تحقيق الفوز لتعزيز موقعة في المركز الثاني والاقتراب من حجز مقعد في الدور ثمن النهائي.









يحتل فريق الملكي المركز الثاني برصيد 4 نقاط بفارق 5 نقاط عن المتصدر فريق باريس سان جيرمان.









وسوف تقام المباراة بين فريق ريال مدريد وفريق جالطة سراي التركي في ملعب السانتياجو برنابيو في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام في الساعة الحادية عشر مساء اليوم الأربعاء بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة المغرب.



