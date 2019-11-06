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عصام كاريكا يكشف لـ"الفجر الفني" دلائل براءته من الشكاوي المقدمة ضده من ياسمين نيازا

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 02:45 م
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عصام كاريكا
عصام كاريكا
نور طلعت
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وكلت منذ شهور قليلة، المطربة ياسمين نيازا، وكيلها بمصر للتقدم بشكوى رسمية للقضاء لإلزام الفنان عصام كاريكا بسداد مبلع 3000 دولار العربون الذي تقاضاه منها بسبب أغنية "الواد الحريف" كما إتهمته بالنصب عليها.

 

وأختص الفنان عصام كاريكا، موقع "الفجر الفني" لنشر قرار نقابة المهن الموسيقية والتي تؤكد براءته من الشكوي التي قُدمت ضده من قبل المطربة الصاعدة ياسمين نيازا.

 

ويتضمن قرار النقابة بحفظ الشكوي، وذلك لتنفيذ عصام كاريكا، التزامه التعاقدي مع ياسمين نيازا ولا يوجد تقصير من جانبه، بل من جانبها هي لعدم التزامها بما تم الاتفاق عليه مع كاريكا.

 

ومن جانبه قال الفنان عصام كاريكا لـ"الفجر الفني" أنه تقاضى من الفنانة الجزائرية ياسمين نيازي مبلغ 3000 دولار كعربون مبدئي للأغنية.

 

وأوضح عصام كاريكا، أنه امتنع عن تسليم سيشن الأغنية لها كاملا لتبقي عليها 5000 دولار، لم تقم ياسمين نيازي بسدادها من إجمالي المبلغ المتفق عليه 8000 دولار.

 

وأوضح أن ياسمين نيازي تهربت من سداد باقي المبلغ قائلة له "انا اعتزلت الفن ومش عاوزة الأغنية ورجعلي باقي فلوسي"، مبينا أنه عندما رفض إرجاع العربون لها للبدء في تسجيل الأغنية، وكلت محامي لها بمصر أخبرها أن ترفع عليه قضية تحرش لأن جميع الحقوق معه.

 

وتابع: "ياسمين نيازي قدمت قصة مفبركة ليس لها أي أساس من الصحة، ولن أرد عليها والحديث فقط عن حقوقي المادية وحقها في اللحن".


يذكر انه أغنية "الواد الحريف" من ألحان عصام كاريكا وكلمات احمد شريف وتوزيع زيزو.


عصام كاريكا يكشف لـ"الفجر الفني" دلائل براءته من الشكاوي المقدمة ضده من ياسمين نيازا
عصام كاريكا يكشف لـ"الفجر الفني" دلائل براءته من الشكاوي المقدمة ضده من ياسمين نيازا
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