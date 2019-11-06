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مساعد وزير الخارجية يستقبل رئيس الجمعية البرلمانية في أوروبا

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 01:56 م
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صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
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استقبل اليوم، السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، جورج تسيريتيلي رئيس الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والوفد المرافق له خلال زيارته إلى القاهرة.

وذلك بمشاركة السفير مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي، والسفير مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، والسفير مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.

تناول اللقاء بحث سبل تنشيط العلاقات مع الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، كما تم استعراض رؤية مصر للتحديات الرئيسية التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وسبل مكافحة الإرهاب والتحديات الأمنية التي استجدت في ضوء التطورات السياسية المتسارعة فى المنطقة.

كما تطرق اللقاء إلى موضوعات إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وحقوق الإنسان، والهجرة، فضلاً عن تناول موضوع سد النهضة وتطوراته.

تتزامن زيارة وفد الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى مصر مع ذكرى مرور 25 عاماً على تأسيس الشراكة المتوسطية مع دول جنوب المتوسط (مصر/ الجزائر/ تونس/ المغرب/ الأردن/ إسرائيل).

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