رئيس "دفاع النواب" يطالب بالسيطرة على الأسعار والاهتمام بخدمات التعليم والصحة

طالب اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة الخاصة لمناقشة بيان الحكومة، برئاسة الدكتور السيد الشريف، وحضور المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، الحكومة بالسيطرة على الأسعار بما يحقق مصالح البسطاء والاهتمام بخدمات التعليم والصحة وملف مقاومة الفساد والاهمال.



وأكد "عامر" خلال اجتماع اللجنة على ضرورة دعم استقرار مصر والتركيز على البناء وتحقيق التقدم والإصلاح الإداري للدولة من خلال عوامل محددة، مؤكدا أهمية تحقيق مصالح الفئات الفقيرة ومحدودي الدخل والاهتمام بمشكلاتهم ومواجهة المشكلات الاقتصادية.



من جانبه قال همام العادلي، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى: بعض الوزراء يعملون من خلال الإعلام فقط وهذا يستدعي المحاسبة، مشددًا على أن العلاقة بين الحكومة والبرلمان تكامل وليس تصادم لتحقيق مصلحة الشعب، مؤكدا أن أداء بعض الوزارات لا يتواكب مع تحركات الرئيس.



ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، أول أمس الاثنين، على قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر على جميع أنحاء البلاد نهائيًا.



وقامت اللجنة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، بالموافقة خلال اجتماعها، على قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019، بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر2019.



وكان قد أصدر عبدالفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، قرارًا بتمديد حالة الطوارئ في مصر لمدة 3 أشهر، تبدأ من الأحد 27 أكتوبر 2019، وذلك نظرًا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد.



وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الثلاثاء، إن حجم الاستثمارات في شبه جزيرة سيناء وصل إلى 2 تريليون جنيه.



وأضاف عبدالعال، أنه في الأيام القادمة ستشهد جني ثمار تنمية سيناء، والذي سيعود بالنفع على الوطن بشكل عام، مُشيرًا إلى أنه كان يجب إنفاق هذه الأموال في تنمية سيناء منذ سنوات طويلة ولكن للأسف الشديد هذا لم يتم في حقب زمنية متعاقبة.

