Advertisements
Advertisements
Advertisements

جنوب السودان: اجتماع في اللحظة الأخيرة لإنقاذ الحكومة الانتقالية

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 01:48 م
Advertisements
بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
Advertisements
يرأس الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني ورئيس المجلس السيادي عبد الفتاح برهان اجتماعًا يوم الخميس بين رئيس جنوب السودان سلفًا كير وزعيم المعارضة ريك ماشار في كمبالا، وأوغندا، وفقًا للمتحدث باسم كير.

وقال المتحدث الرئاسي أتيني واك أتيني إن الاجتماع بين كير وماشار قد تم تأجيله يوم الثلاثاء بسبب الجدول الزمني للرئيس. ولم يدل بتفاصيل على جدول أعمال الاجتماع وما إذا كان كير سيعلن الحكومة الانتقالية للوحدة الوطنية.

ومن المتوقع أن يعلن الرئيس تشكيل الحكومة الانتقالية الأسبوع المقبل بمشاركة قوات المعارضة، في وقت تواجه فيه الأحزاب ضغوطًا إقليمية ودولية لإحلال السلام.

ورفضت الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة مشار، والتغيير الديمقراطي، بقيادة لام أكول، تشكيل الحكومة الانتقالية قبل حل مسألة الترتيبات الأمنية، وكذلك عدد الدول وحدودها.

وسيكون اجتماع الخميس هو الثالث بين كير وماشار، بعد عقد اجتماعين في جوبا في غضون ثلاثة أشهر، دون تحقيق أي تقدم.

ونص اتفاق السلام الذي تم توقيعه منذ أكثر من عام بين الطرفين على تشكيل حكومة انتقالية مدتها 36 شهرًا تليها انتخابات عامة.

وفي الوقت نفسه، قال نائب مدير العلاقات العامة لحركة المعارضة المسلحة، بوك بوث بالوانج، أن حركته تلقت إخطارًا من الحكومة الأوغندية بخصوص تأجيل اجتماع كمبالا بين كير وماشار.

وفي بيان شاهدته "الشرق الأوسط"، أشار بلوانج إلى أن الاجتماع سيناقش التحديات التي تواجه تنفيذ اتفاق السلام، بما في ذلك الترتيبات الأمنية، وتوحيد القوات في الجيش الوطني، إلى جانب عدد الدول وحدودها قبل تشكيل الحكومة الانتقالية.

وفي الوقت نفسه، حذرت مجموعة الأزمات الدولية (ICG) ومقرها بروكسل من أن "جنوب السودان الذي تمزقه الحرب" يتجه نحو الأزمة مع اقتراب موعد 12 نوفمبر من الموعد النهائي لتشكيل الحكومة. "

وهناك أسباب مفهومة للضغط من أجل تشكيل حكومة وحدة بحلول 12 نوفمبر. ويعتقد العديد من الدبلوماسيين الأفارقة والغربيين أن أكبر خطر يواجهه اتفاق السلام هو أنه يتأخر إلى ما لا نهاية، مما يعيق الانتخابات المقررة أكثر فأكثر. "

كما حث التقرير السياسيين رفيعي المستوى على التوسط للمساعدة في حل القضايا العالقة التي تقف في طريق تشكيل حكومة قابلة للحياة وظيفية مع تقليل المخاطر على سكان البلاد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

جنوب السودان انقاذ الحكومة الانتقالية اليوم البح اجتماع

أخبار تهمك

ضحية الزمالك الأولى بعد صلح تركي آل الشيخ والخطيب

منذ يوم

بالفيديو.. نتيجة مباراة ليفربول ضد جينك بمشاركة محمد صلاح

منذ حوالي 17 ساعة

من "كوبري" أمين لـ"وقفة" رمضان.. نجوم الأهلي تخصص إهانة الزمالكاوية في كل الألعاب

منذ حوالي 17 ساعة

شاهد.. الراقصة جوهره تشعل "إنستجرام" بصورها الجريئة وصدرها المكشوف

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يصدم حازم إمام

منذ ساعة و 28 دقيقة

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر Liverpool SALAH كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ليفربول الآن NOW

منذ حوالي 16 ساعة

هنادي مهنى ترتدي فستان زفاف بـ 8 ملايين جنيه (صورة )

منذ يوم

«كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براغ بث مباشر beIN المفتوحة هدف برشلونة الآن I7SRY رابط ماتش البارسا الآن

منذ حوالي 19 ساعة

تركي آل الشيخ يكشف كواليس إجتماعه مع الخطيب

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. فرمان تاريخي من حسام البدري عقب بيان بيراميدز

منذ حوالي 15 ساعة

بالفيديو.. نتيجة مباراة بروسيا دورتموند ضد إنتر في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة مدوية

منذ حوالي 22 ساعة

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم ليفربول NOW

منذ حوالي 16 ساعة

نتيجة مباراة برشلونة وسلافيا براغ اليوم

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. تصريح صادم من نجمة شهيرة حول إنجابها بدون زواج

منذ حوالي 13 ساعة

تركي آل الشيخ ينقذ خطة الأهلي للتعاقد مع كهربا

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

رئيس جنوب السودان يطلق سراح 21 سجيناً سياسياً

مجموعة تحالف المعارضة بجنوب السودان يوقع بالأحرف الأولى على اتفاقية السلام

قمة مرتقبة بين كير والبشير لبحث تنفيذ اتفاق السلام

المعارضة في جنوب السودان تتمسك بتشكيل حكومة انتقالية

الأمم المتحدة: رغبة جنوب السودان في تحقيق السلام تحث السياسيين على الاستجابة

اتّفاق على تشكيل حكومة انتقالية في جنوب السودان

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:47 م

بالفيديو.. نتيجة مباراة ليفربول ضد جينك بمشاركة محمد صلاح

بالفيديو.. نتيجة مباراة بروسيا دورتموند ضد إنتر في دوري أبطال أوروبا

09:55 م

هنادي مهنى ترتدي فستان زفاف بـ 8 ملايين جنيه (صورة )

08:32 ص

نتيجة مباراة برشلونة وسلافيا براغ اليوم

10:03 م

شاهد.. الراقصة جوهره تشعل "إنستجرام" بصورها الجريئة وصدرها المكشوف

09:55 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status