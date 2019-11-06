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الهند تحث روسيا على الإسراع في تسليم منظومة إس-400

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 01:25 م
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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ذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا"، أن الهند حثت روسيا على الإسراع في تسليم منظومات صواريخ أرض جو إس-400 تريومف، وذلك قبل الاجتماع التاسع عشر للجنة الحكومية الهندية الروسية في موسكو، اليوم الأربعاء.

وحسبما نقلت الصحيفة الهندية اليومية، قالت المصادر، التي تحدثت بشرط عدم الكشف عن هويتها،، إنه تم تحديد موعد تسليم أسراب منظومة إس-400 مبدئيًا من أكتوبر 2020 إلى أبريل 2023. لكن الدفعة الأولى من 15 في المئة تم تأجيلها لعدة أشهر بسبب مشاكل الدفع.

على الرغم من تعهد موسكو بالالتزام بجدول التسليم المتفق عليه أصلاً، إلا أن القضية ستتصدر جدول الأعمال خلال اجتماع الاربعاء. ذكرت المصادر أيضًا، أن الصفقة البالغة 5.43 مليار دولار التي تم توقيعها في أكتوبر 2018 تتعلق بتسليم خمسة أسراب من منظومة إس-400.

تستطيع أنظمة الصواريخ أرض-جو إس-400 تريومف اكتشاف، وتعقب وتدمير القاذفات الاستراتيجية المعادية والطائرات والصواريخ وطائرات بدون طيار على مسافة 380 كم.
 
من المرجح، أن يزور وزير الدفاع الهندي، شري راجناث سينج، منشآت إنتاج إس-400 في مدينة سانت بطرسبرج الروسية يوم الخميس.

ومن المتوقع أن يجري وزير الدفاع الهندي راجناث سينج، الذي يترأس وفدًا رسميًا يضم أكثر من 50 رجل أعمال، مناقشات مع نظيره الروسي الجنرال سيرجي شويجو في موسكو، حول جميع مجالات التعاون العسكري والعسكري تكنولوجي الثنائي.

وضعت الهند وروسيا آلية للدفع مقابل الصواريخ لتجنب العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والتي لا تؤيد حصول نيودلهي على أنظمة الأسلحة الروسية.

في الشهر الماضي، قال وزير الشؤون الخارجية الهندي، سوبرامانيام جيشانكار، إنه "مقتنع بشكل معقول" بأن الولايات المتحدة سوف تتفهم قرار نيودلهي بشراء معدات دفاعية متقدمة، بما في ذلك أنظمة الدفاع الصاروخي إس-400، من روسيا.

وحذرت وزارة الخارجية الأمريكية من أنها قد تفرض عقوبات على أي بلد يشتري أسلحة من قطاع الدفاع الروسي بموجب قانون مكافحة خصوم أمريكا لعام 2017 (CAATSA). ومع ذلك، فقد وجدت الهند وروسيا آلية دفع دائمة، والتي يعتقدون أنها ستتجنب أي عقوبات أمريكية محتملة.

وفي وقتا سابقا من شهر سبتمبر، وقعت روسيا والهند عقدًا بشأن تسليم أنظمة الدفاع الجوي الروسي S-400 إلى نيودلهي تبلغ قيمتها أكثر من 5 مليارات دولار.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة "روستيخ" الروسية، سيرجي تشيمزوف، نقلًا عن وسائل الإعلام الروسية، إن كلا البلدين يجري حاليًا محادثات لإطلاق خط الإنتاج المحلي S-400 في الهند.

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