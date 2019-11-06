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النيابة تواصل التحقيق في واقعة العثور على جثة رضيعة بجوار محطة مارجرجس

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 01:37 م
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أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
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تواصل نيابة مصر القديمة، التحقيقات في واقعة العثور على جثة رضيعة عثر عليها ملقاة بمنطقة المقابر بجوار محطة مترو مارجرجس، وعرضها على الطب الشرعي، وأمرت بتفريغ الكاميرات المحيطة بمكان الواقعة والكاميرات الخاصة ايضا بمحطة المترو لتمكن من ضبط الجناة.

وكما أمرت في وقت سابق بتشريح جثة الطفلة وإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة وحدوثها والتصريح بالدفن عقب إرسال تقرير الصفة التشريحية.

وكان قسم شرطة مصر القديمة، تلقى بلاغًا يفيد العثور على جثة طفلة حديثة الولادة ملقاة بجوار محطة مترو مارجرجس، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، لفحص الواقعة وتم العثور على جثة طفلة بمنطقة المقابر، حديثة الولادة مرتدية ملابسها ولون جسدها غير طبيعي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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