Advertisements
Advertisements
Advertisements

بتكلفة ٤٠٠ مليون جنيه.. محافظ الغربية يوقع برتوكول تعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 01:36 م
Advertisements
صورة من الحدث
صورة من الحدث
Advertisements
وقع اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية والمهندس خالد صديق الدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، اليوم الأربعاء، برتوكول تعاون لتطوير عدد من المناطق والأسواق العشوائية وغير المخططة، بقيمة 400 مليون جنيه.

تتضمن إدخال خدمة الصرف الصحي وتجديد شبكات مياه الشرب وزيادة المساحات الخضراء والتجميل والرصف والإضاءة ببعض المراكز والمدن بالمحافظة، على أن ينتهي تنفيذ تلك الأعمال في 30 يونيو 2020.

وأكد محافظ الغربية أنه تم اعتماد نحو 65 مليون جنيه لتطوير منطقة كندالية عبارة عن 7 عمارات مكونة من 68 وحدة سكنية، كما تم اعتماد مبلغ 62 مليون جنيه لتطوير مناطق سوق اللبن وصندفا وأبو شاهين.

وأشار المحافظ، أنه تم وضع مخططات لتطوير مناطق عشوائية أخرى بطنطا هى العجيزى، وعلى أغا، والسلخانة، وجار استكمال تطوير المناطق العشوائية بالمحلة الكبرى بتكلفة 275 مليون جنيه، بتوفير الاعتماد المالي للتنفيذ خلال العام المالي الحالي، للقضاء على المناطق العشوائية بالمحافظة، والعمل على توفير حياة كريمة للمواطنين.

ومن جانبه أكد المهندس خالد صديق أن المبلغ المرصود للتطوير بالغربية بزيادة نحو 5 أضعاف الاعتمادات السابقة، وأن الـ400 مليون جنيه المرصودة لأعمال التطوير سيخدموا نحو 700 ألف أسرة من خلال المشروعات التي يتم تنفيذها للوصول بالأسر إلى مستوى معيشة لائق بها.


بتكلفة ٤٠٠ مليون جنيه.. محافظ الغربية يوقع برتوكول تعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية
بتكلفة ٤٠٠ مليون جنيه.. محافظ الغربية يوقع برتوكول تعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية
بتكلفة ٤٠٠ مليون جنيه.. محافظ الغربية يوقع برتوكول تعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية
بتكلفة ٤٠٠ مليون جنيه.. محافظ الغربية يوقع برتوكول تعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية
بتكلفة ٤٠٠ مليون جنيه.. محافظ الغربية يوقع برتوكول تعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية
بتكلفة ٤٠٠ مليون جنيه.. محافظ الغربية يوقع برتوكول تعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية
بتكلفة ٤٠٠ مليون جنيه.. محافظ الغربية يوقع برتوكول تعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية
بتكلفة ٤٠٠ مليون جنيه.. محافظ الغربية يوقع برتوكول تعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية
Advertisements

أخبار تهمك

ضحية الزمالك الأولى بعد صلح تركي آل الشيخ والخطيب

منذ يوم

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر Liverpool SALAH كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ليفربول الآن NOW

منذ حوالي 16 ساعة

تركي آل الشيخ ينقذ خطة الأهلي للتعاقد مع كهربا

منذ حوالي 9 ساعات

هنادي مهنى ترتدي فستان زفاف بـ 8 ملايين جنيه (صورة )

منذ يوم

تركي آل الشيخ يكشف كواليس إجتماعه مع الخطيب

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. فرمان تاريخي من حسام البدري عقب بيان بيراميدز

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك يصدم حازم إمام

منذ ساعة و 26 دقيقة

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم ليفربول NOW

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة مدوية

منذ حوالي 22 ساعة

بالفيديو.. نتيجة مباراة ليفربول ضد جينك بمشاركة محمد صلاح

منذ حوالي 17 ساعة

شاهد.. الراقصة جوهره تشعل "إنستجرام" بصورها الجريئة وصدرها المكشوف

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تصريح صادم من نجمة شهيرة حول إنجابها بدون زواج

منذ حوالي 13 ساعة

بالفيديو.. نتيجة مباراة بروسيا دورتموند ضد إنتر في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 16 ساعة

نتيجة مباراة برشلونة وسلافيا براغ اليوم

منذ حوالي 16 ساعة

«كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براغ بث مباشر beIN المفتوحة هدف برشلونة الآن I7SRY رابط ماتش البارسا الآن

منذ حوالي 18 ساعة

من "كوبري" أمين لـ"وقفة" رمضان.. نجوم الأهلي تخصص إهانة الزمالكاوية في كل الألعاب

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:47 م

بالفيديو.. نتيجة مباراة ليفربول ضد جينك بمشاركة محمد صلاح

بالفيديو.. نتيجة مباراة بروسيا دورتموند ضد إنتر في دوري أبطال أوروبا

09:55 م

هنادي مهنى ترتدي فستان زفاف بـ 8 ملايين جنيه (صورة )

08:32 ص

نتيجة مباراة برشلونة وسلافيا براغ اليوم

10:03 م

شاهد.. الراقصة جوهره تشعل "إنستجرام" بصورها الجريئة وصدرها المكشوف

09:55 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status