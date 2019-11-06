بتكلفة ٤٠٠ مليون جنيه.. محافظ الغربية يوقع برتوكول تعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية





تتضمن إدخال خدمة الصرف الصحي وتجديد شبكات مياه الشرب وزيادة المساحات الخضراء والتجميل والرصف والإضاءة ببعض المراكز والمدن بالمحافظة، على أن ينتهي تنفيذ تلك الأعمال في 30 يونيو 2020.



وأكد محافظ الغربية أنه تم اعتماد نحو 65 مليون جنيه لتطوير منطقة كندالية عبارة عن 7 عمارات مكونة من 68 وحدة سكنية، كما تم اعتماد مبلغ 62 مليون جنيه لتطوير مناطق سوق اللبن وصندفا وأبو شاهين.



وأشار المحافظ، أنه تم وضع مخططات لتطوير مناطق عشوائية أخرى بطنطا هى العجيزى، وعلى أغا، والسلخانة، وجار استكمال تطوير المناطق العشوائية بالمحلة الكبرى بتكلفة 275 مليون جنيه، بتوفير الاعتماد المالي للتنفيذ خلال العام المالي الحالي، للقضاء على المناطق العشوائية بالمحافظة، والعمل على توفير حياة كريمة للمواطنين.



ومن جانبه أكد المهندس خالد صديق أن المبلغ المرصود للتطوير بالغربية بزيادة نحو 5 أضعاف الاعتمادات السابقة، وأن الـ400 مليون جنيه المرصودة لأعمال التطوير سيخدموا نحو 700 ألف أسرة من خلال المشروعات التي يتم تنفيذها للوصول بالأسر إلى مستوى معيشة لائق بها.







وقع اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية والمهندس خالد صديق الدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، اليوم الأربعاء، برتوكول تعاون لتطوير عدد من المناطق والأسواق العشوائية وغير المخططة، بقيمة 400 مليون جنيه.