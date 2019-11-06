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إيران تخترق الصفقة النووية وتضخ اليورانيوم في مصنع فوردو

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 01:35 م
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بوابة الفجر
ترجمة - منة الشريف
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أفاد التلفزيون الحكومي الإيراني، اليوم الأربعاء، بأن إيران بدأت في ضخ غاز اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي في منشأة فوردو النووية تحت الأرض، مما أبعدها عن الصفقة النووية لعام 2015 بين طهران والقوى العالمية التي كبحت نشاطها النووي.

كما تحظر الصفقة المواد النووية من فوردو، ومن خلال ضخ غاز اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي، سينتقل المرفق من الحالة المسموح بها لمصنع الأبحاث ليصبح موقعًا نوويًا نشطًا.

وقال التلفزيون "مع وجود مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بدأت إيران بضخ غاز (اليورانيوم) في أجهزة الطرد المركزي في فوردو".

كما ألقى الرئيس الإيراني حسن روحاني، مهندس الصفقة، باللوم على الولايات المتحدة في التراجع عن التزاماتها النووية، قائلًا إن فوردو ستستأنف قريبًا بالكامل أنشطة تخصيب اليورانيوم.

وأضاف "تبدأ اليوم الخطوة الرابعة لإيران في تخفيض التزاماتها بموجب "JCPOA" (الاتفاق النووي لعام 2015) عن طريق ضخ الغاز إلى 1044 جهاز طرد مركزي. بفضل سياسة الولايات المتحدة وحلفائها، ستعود فودرو قريبًا إلى مرحلة التشغيل الكامل.

كما وافقت إيران في عام 2015 على تحويل فودرو إلى "مركز للطاقة النووية والفيزياء والتكنولوجيا"، حيث يتم استخدام 1044 جهاز للطرد المركزي لأغراض أخرى غير التخصيب، مثل إنتاج نظائر مستقرة، لها مجموعة متنوعة من الاستخدامات المدنية.

وفي العام الماضي، غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصفقة وقال إنها كانت معيبة لصالح إيران، قامت واشنطن منذ ذلك الحين بتجديد وتكثيف عقوباتها، مما قلل مبيعات إيران من النفط الخام الحيوية اقتصاديًا بأكثر من 80٪.

وردًا على سياسة "الضغط الأقصى" التي تتبعها واشنطن، تجاوزت إيران القيود المفروضة على الصفقة خطوة بخطوة - بما في ذلك عن طريق كسر حد أقصى لليورانيوم المخصب المخزن وعلى مستوى التخصيب.

وأضاف التلفزيون الحكومي "اتخذت إيران خطوتها الرابعة لتخفيض التزاماتها النووية تجاه الصفقة كرد فعل على الضغط الأمريكي المتزايد وعدم نشاط الأطراف الأوروبية في الصفقة لإنقاذها".

وفي فيينا، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن مفتشيها موجودون في إيران وسيبلغون عن الأنشطة ذات الصلة.

كما ذكرت السلطات الإيرانية يوم الثلاثاء الماضي أن طهران ستخصب اليورانيوم إلى 5٪ في فوردو، الأمر الذي سيزيد من تعقيد فرص حفظ الاتفاق الذي حثته القوى الأوروبية وروسيا والاتحاد الأوروبي إيران على احترامه.

وحددت الاتفاقية مستوى النقاء الذي تستطيع إيران من خلالها تخصيب اليورانيوم بنسبة 3.67 في المائة - وهي مناسبة لتوليد الطاقة المدنية وأقل بكثير من عتبة 90 في المائة من درجة الأسلحة النووية، وتنفي ايران سعيها لتطوير قنبلة نووية.

وقالت إيران يوم الاثنين الماضي إنها تسارعت في التخصيب من خلال مضاعفة عدد أجهزة الطرد المركزي المتقدمة "IR-6" العاملة، مضيفة أنها تعمل على "نموذج أولي يسمى IR-9، يعمل 50 مرة أسرع من أجهزة الطرد المركزي "IR-1".

كما تم تصميم الصفقة النووية، التي تم بموجبها رفع العقوبات الدولية ضد إيران، لتمديد الوقت الذي ستحتاج فيه إيران إلى جمع ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع قنبلة نووية - يشار إليها أحيانًا باسم "وقت الاستراحة" - إلى حوالي عام من 2-3 الشهور.

ومنحت ايران التي تنفي بشدة السعي للحصول على قنبلة نووية مهلة أخرى مدتها شهرين لبريطانيا وفرنسا وألمانيا لإنقاذ الصفقة، تركت طهران مجالًا للدبلوماسية.

وتقول طهران إن المحادثات ممكنة إذا رفعت واشنطن جميع العقوبات وعادت بنفسها إلى الصفقة النووية.
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منشأة فوردو النووية غاز اليورانيوم دونالد ترامب حسن روحاني ايران النشاط النووي العقوبات الصفقة النووية الرئيس الايراني

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