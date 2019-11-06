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ضمن مبادرة الرئيس.. فحص 14838 مواطنًا بدولتي تشاد وجنوب السودان (صور)

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 01:33 م
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مبادرة علاج الافارقة
مبادرة علاج الافارقة
منى صموئيل
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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن الانتهاء من فحص 14838 مواطنًا أفريقيًا بدولتي تشاد وجنوب السودان ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لعلاج مليون أفريقي من فيروس سي، والتي انطلقت في شهر سبتمبر الماضي.

يأتي ذلك في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وعزمها افتتاح عيادات للفيروسات الكبدية بعدد من الدول الأفريقية الصديقة تحت شعار "تحيا مصر أفريقيا"، لدعم تلك الدول في مسح وعلاج مواطنيها ونقل تجربة مصر الرائدة "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم الانتهاء من فحص 6165 مواطنًا من دولة جنوب السودان، بالإضافة إلي فحص 8673 مواطنًا من دولة تشاد، مؤكدا أن من يثبت إصابته يتم تقديم العلاج له بالمجان.

وأشار إلي أن الفريق الطبي المصري مازال يتابع عملية المسح بكل من دولتي تشاد وجنوب السودان من خلال عيادتي "تحيا مصر أفريقيا"، كما يقوم بتدريب الكوادر الطبية على تطبيق التجربة المصرية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، وذلك من خلال تدريب الكوادر الطبية على عملية المسح والفحص لكل من فيروس سي وبي والكشف عن الأمراض غير السارية، بالإضافة إلي التدريب على بروتوكولات العلاج.

وكشف ان وزيرة الصحة والسكان وجهت باستكمال مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مليون أفريقي من فيروس سي فى عددا من الدول الأفريقية الصديقة، حيث من المقرر أن تنطلق المبادرة في دولتي أريتريا وأوغندا، خلال الأيام القليلة القادمة، حيث سيتم إرسال فريق طبي مصري لكل من الدولتين، موضحا أنه جاري التحضير والاستعداد لإطلاق المبادرة فى باقي الدول الأفريقية الصديقة التى تم تحديدها تباعا.

ضمن مبادرة الرئيس.. فحص 14838 مواطنًا بدولتي تشاد وجنوب السودان (صور)
ضمن مبادرة الرئيس.. فحص 14838 مواطنًا بدولتي تشاد وجنوب السودان (صور)
ضمن مبادرة الرئيس.. فحص 14838 مواطنًا بدولتي تشاد وجنوب السودان (صور)
ضمن مبادرة الرئيس.. فحص 14838 مواطنًا بدولتي تشاد وجنوب السودان (صور)
ضمن مبادرة الرئيس.. فحص 14838 مواطنًا بدولتي تشاد وجنوب السودان (صور)
ضمن مبادرة الرئيس.. فحص 14838 مواطنًا بدولتي تشاد وجنوب السودان (صور)
ضمن مبادرة الرئيس.. فحص 14838 مواطنًا بدولتي تشاد وجنوب السودان (صور)
ضمن مبادرة الرئيس.. فحص 14838 مواطنًا بدولتي تشاد وجنوب السودان (صور)
ضمن مبادرة الرئيس.. فحص 14838 مواطنًا بدولتي تشاد وجنوب السودان (صور)
ضمن مبادرة الرئيس.. فحص 14838 مواطنًا بدولتي تشاد وجنوب السودان (صور)
ضمن مبادرة الرئيس.. فحص 14838 مواطنًا بدولتي تشاد وجنوب السودان (صور)
ضمن مبادرة الرئيس.. فحص 14838 مواطنًا بدولتي تشاد وجنوب السودان (صور)
ضمن مبادرة الرئيس.. فحص 14838 مواطنًا بدولتي تشاد وجنوب السودان (صور)
ضمن مبادرة الرئيس.. فحص 14838 مواطنًا بدولتي تشاد وجنوب السودان (صور)
ضمن مبادرة الرئيس.. فحص 14838 مواطنًا بدولتي تشاد وجنوب السودان (صور)
ضمن مبادرة الرئيس.. فحص 14838 مواطنًا بدولتي تشاد وجنوب السودان (صور)
ضمن مبادرة الرئيس.. فحص 14838 مواطنًا بدولتي تشاد وجنوب السودان (صور)
ضمن مبادرة الرئيس.. فحص 14838 مواطنًا بدولتي تشاد وجنوب السودان (صور)
ضمن مبادرة الرئيس.. فحص 14838 مواطنًا بدولتي تشاد وجنوب السودان (صور)
ضمن مبادرة الرئيس.. فحص 14838 مواطنًا بدولتي تشاد وجنوب السودان (صور)
ضمن مبادرة الرئيس.. فحص 14838 مواطنًا بدولتي تشاد وجنوب السودان (صور)
ضمن مبادرة الرئيس.. فحص 14838 مواطنًا بدولتي تشاد وجنوب السودان (صور)
ضمن مبادرة الرئيس.. فحص 14838 مواطنًا بدولتي تشاد وجنوب السودان (صور)
ضمن مبادرة الرئيس.. فحص 14838 مواطنًا بدولتي تشاد وجنوب السودان (صور)
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الكلمات المفتاحية

وزارة الصحة مبادرة لسيسي مبادرة علاج الافارقة علاج الافارقة

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