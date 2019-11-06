محافظ بني سويف يفتتح وحدة الغسيل الكلوي بقرية وزير الأوقاف: ندعم القرى الأكثر احتياجا

افتتح المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، وحدة الغسيل الكلوي بمسقط رأس الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، بقرية "قمبش" بمركز ببا، والتي تم تجهيزها بالمساهمة المجتمعية، في حضور الدكتور عبدالله على مبروك، عضو مجلس النواب، والدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، وهاني الجويلي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا.



وأكدت المحافظة، في بيان لها، أن المحافظ تفقد أقسام الوحدة المقامة على طابقين وتم تجهيزها بالمساهمة المجتمعية، وتضم 12 ماكينة غسيل كلوى "2 ماكينة ايجابي و10 ماكينات سلبي" بالإضافة إلى وحدة PCR سلبي، ومحطة معالجة مياه وصيدلية وغرف للأطباء وغرف للتمريض والنفايات ومخزن للمفروشات ومخزن لمستلزمات الغسيل الكلوي، ومغسلة وغيرها من المكونات.



والتقى المحافظ ببعض من المرضى، موجهًا بحسن معاملتهم وتقديم الرعاية العلاجية لهم وتوفير كافة أساليب الراحة للمرضى أثناء خضوعهم لجلسات الغسيل الكلوي والتأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية اللازمة، مشددًا على ضرورة الاهتمام بعملية النظافة وجمع القمامة والتخلص الآمن من النفايات الصحية بشكل سليم وصحي.



وأشاد المحافظ، بدور المشاركات المجتمعية في المساهمة في إقامة المشروعات الخدمية المختلفة وخاصة بالقطاع الصحى والعمل علي تلبية إحتياجات المواطنين وتوفير الخدمات العلاجية الجيدة لهم،معرباعن تقديره لكل الجهود التي أثمرت عن افتتاح هذه الوحدة والتي سبقها افتتاح وتشغيل ووحدات مماثلة بسدس والميمون، وسيعقبها افتتاح المزيد منها بالقرى، الأمر الذي يعد بمثابة دفعة قوية نحو دعم قطاع الصحة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.



من جهته أوضح الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، أن هذه الوحدة سوف تقدم خدمة طبية وعلاجية حيوية يحتاج اليها العديد من المرضي خاصة في القرى والمناطق النائية والتي كانت تمثل بعد المسافة عن المستشفيات المركزية معاناة كبيرة عليهم فضلًا عن إرتفاع تكاليف الخدمة في المراكز الطبية والمستشفيات الخاصة، مؤكدًا على أن المشروع الذي يعمل على تنفيذه محافظ بني سويف يعد لفتة إنسانية واجتماعية متميزة.



وكان المحافظ، أفتتح، صباح اليوم، المدرسة الثانوية الفنية للتمريض للبنين "5 سنوات" بمقر مستشفى تكامل باروط مركز بني سويف، وذلك ضمن خطة المحافظة للاستفادة من مقرات مستشفيات التكامل البالغ عددها 15 مستشفى في دائرة المحافظة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالاستفادة من مستشفيات التكامل بالشكل الأمثل وتقديم الخدمة الطبية اللائقة للمواطن المصري بجميع المحافظات.

