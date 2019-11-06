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وصفات العسل والحناء لعلاج تساقط الشعر.. جربيها

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 01:19 م
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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في بعض الأحيان يتعرض الشعر للتساقط المفرط مما يقلق الكثير من السيدات، لذا سنقدم لكِ عزيزتي في مقال اليوم طريقة تحضير وصفات العسل والحناء لعلاج تساقط الشعر بشكل فعال وفي مدة وجيزة.


وصفة العسل والفيتامين E

المكونات:
ملعقة كبيرة من العسل، محتوى كبسولة من الفيتامين E، محتوى كبسولة من الفيتامين A، صفار بيضة واحدة وملعقتين كبيرتين من زيت الخروع.

طريقة التحضير:
قومي بمزج العسل مع صفار البيض وزيت الخروع بشكل جيد حتى يتشكل لديك مزيج متجانس، أضيفي إليه بعد ذلك محتوى كبسولة من الفيتامين E والفيتامين A وقلبي مجددا. طبقي المزيج على الشعر من الجذور حتى الأطراف ودلكي بلطف لبعض الدقائق ثم لفي الشعر بمنشفة ساخنة لمدة ساعة قبل شطف الشعر بالماء الفاتر والشامبو الخاص بالأطفال. كرري هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع وبشكل منتظم.


وصفة الحناء والبنجر

المكونات:
5 أوراق من البنجر، ملعقتين كبيرتين من مسحوق الحناء ونصف كوب من الماء المغلي.

طريقة التحضير:
قومي بغلي أوراق البنجر في الماء لمدة 10 دقائق على نار هادئة، بعد ذلك ارفعي الوعاء عن النار وصفي الماء. أضيفي مسحوق الحناء إلى ماء البنجر وقلبي جيدا حتى تتجانس المكونات ثم طبقيها على فروة الرأس والشعر. اتركي القناع لمدة 20 دقيقة ثم اشطفي بالماء الفاتر والشامبو الخاص بالأطفال.
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وصفة الجناء وصفات طبيعية وصفات العسل عناية الشعر علاج تساقط الشعر

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