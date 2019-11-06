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عاجل.. الخارجية الإسبانية تصدر بيانًا بشأن حادثة الطعن بالأردن

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 01:31 م
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حادثة الطعن
حادثة الطعن
وكالات
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أعلن مصدر في وزارة الخارجية الإسبانية، وجود مصابين إسبان في حادثة الطعن بالأردن، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الأربعاء.

 

وأفادت مصادر إعلامية أردنية، بأصابة خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة سياح، بجروح، نتيجة تعرضهم لعملية طعن في جرش في شمال الأردن على يد شخص مجهول.

 

و تمكنت القوى الأمنية الأردنية، من توقيف منفذ عملية الطعن، بحسب ما أفاد متحدث باسم الأمن العام.

 

وذكرت وسائل إعلام أردنية، طعن 3 سياح ومرشد سياحي ورجل أمن حاول منعه، في المدينة الأثرية.

 

وذكرت جريدة "الرأي"، أن السياح الذين طعنوا في جرش الأثرية يحملون الجنسية المكسيكية، وأكدت نقلا عن مدير مستشفى جرش الحكومي صادق العتوم أن حالة اثنين منهم حرجة.

 

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني، إن شخصا أقدم ظهر اليوم في محافظة جرش الأثرية على الاعتداء بواسطة سكين على عدد من السياح ودليل سياحي وأحد ضباط الصف من مديرية الأمن العام عند محاولة القبض عليه، وجرى إسعاف المصابين للمستشفى وهم قيد العلاج.

 

 

 

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حادثة الطعن بالأردن حادثة الطعن بيان الخارجية الإسبانية الأردن

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