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عرض تمثال فرعوني على لجنة من وزارة الآثار بمصر القديمة

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 01:29 م
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أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
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قررت النيابة العامة، عرض تمثال فرعوني وجد مع تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص قبل بيعه في منطقة مصر القديمة، على لجنة من وزارة الآثار للكشف عن أثريتها وإعداد تقرير مفصل به كما أمرت النيابة تحريات المباحث بتكثيف جهودها لضبط وإحضار المتهم الرابع هارب.

واشتبهت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة مصر القديمة بشارع كورنيش النيل، في سيارة أثناء توقفها بجانب الطريق يستقلها 3 أشخاص ويقف بجوارهم آخر، وحال اقترابه منهم لفحصهم قام أحدهم بإشهار سلاح ناري وإطلاق أعيرة نارية تجاه الضابط والقوات الموافقة له "دون إصابات" في محاولة منهم للهرب، إلا أنه قام بمطاردتهم، وأثناء قيامه باستخلاص السلاح الناري من حائزه، تعدى عليه بالضرب باستخدام ذات السلاح محدثًا إصابته بجرح بمؤخرة الرأس وجرح قطعي باليد اليمنى، إلا أنه تمكن من استخلاص السلاح الناري منه، والسيطرة عليه.

وتمكنت القوة المرافقة من السيطرة على متهمين آخرين بينما فر الرابع هاربًا، وتبين أن المتهمين المضبوطين هم"م. م.إ" 44 سنة مأمور ضرائب عامة بأسيوط، وضبط بحوزته السلاح الناري المستخدم في ارتكاب الواقعة عبارة عن (طبنجة ماركة حلوان عيار 9مم مرخصة، وخزينتين بداخلهما عدد 17 طلقة من ذات العيار) و"ع. ا. ا" 50 سنة محاسب باتحاد نقابة المهن الطبية بأسيوط (مالك وقائد السيارة) و"ع.ع.م" 44 سنة موظف بالتأمين الصحي بأسيوط.

وعثر بحوزتهم على المضبوطات "تمثال فرعوني لشخص بقاعدة 25 × 40 سم بارتفاع 75 سم "يشتبه في أثريته"، و27500 جنيه مصري، 186 ريـالا سعوديا، وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بحضورهم لمقابلة المتهم الهارب إيهاب، لاستلام التمثال المضبوط بحوزتهم من الأخير لفحصه تمهيدًا لشرائه، وأقر الأول بارتكاب الواقعة، تم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.
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