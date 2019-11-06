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إيران تبدأ ضخ غاز اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي في فوردو

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 01:29 م
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بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
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أفاد التلفزيون الحكومي الإيراني، اليوم الأربعاء، إن إيران بدأت في ضخ غاز اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي في منشأة فوردو النووية تحت الأرض، مما أبعدها عن الصفقة النووية لعام 2015 بين طهران والقوى العالمية التي كبحت نشاطها النووي.

وتحظر الصفقة المواد النووية من "فوردو"، ومن خلال ضخ غاز اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي، سينتقل المرفق من الحالة المسموح بها لمصنع الأبحاث ليصبح موقعًا نوويًا نشطًا.

وقال التلفزيون الإيراني: "مع وجود مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بدأت إيران في ضخ غاز (اليورانيوم) في أجهزة الطرد المركزي في فوردو".

ووافقت إيران في عام 2015 على تحويل فوردو إلى "مركز للطاقة النووية والفيزياء والتكنولوجيا"، حيث يتم استخدام 1044 جهاز طرد مركزي لأغراض أخرى غير التخصيب، مثل إنتاج نظائر مستقرة، لها مجموعة متنوعة من الاستخدامات المدنية.

وفي العام الماضي، خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الصفقة وقال إنه كان معيبًا لصالح إيران. وقامت واشنطن منذ ذلك الحين بتجديد وتكثيف عقوباتها، مما قلل مبيعات إيران من النفط الخام الحيوية اقتصاديًا بأكثر من 80٪.

وردًا على سياسة "الضغط الأقصى" لواشنطن، تجاوزت إيران القيود المفروضة على الصفقة خطوة بخطوة - بما في ذلك عن طريق كسر حد أقصى لليورانيوم المخصب المخزن وعلى مستوى التخصيب.

وأضاف التلفزيون الحكومي، "اتخذت إيران خطوتها الرابعة لتخفيض التزاماتها النووية تجاه الصفقة كرد فعل على الضغط الأمريكي المتزايد وعدم نشاط الأطراف الأوروبية في الصفقة لإنقاذها".

وفي فيينا، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، أن مفتشيها موجودون في إيران وسيبلغون عن الأنشطة ذات الصلة.

وكما ذكرت السلطات الإيرانية يوم الثلاثاء أن طهران ستخصب اليورانيوم إلى 5٪ في فوردو، الأمر الذي سيزيد من تعقيد فرص إنقاذ الاتفاق، وهو الأمر الذي حثت القوى الأوروبية وروسيا والاتحاد الأوروبي إيران على احترامه.

حددت الاتفاقية مستوى النقاء الذي تستطيع إيران من خلالها تخصيب اليورانيوم بنسبة 3.67 في المائة - وهي مناسبة لتوليد الطاقة المدنية وأقل بكثير من عتبة 90 في المائة من درجة الأسلحة النووية. وتنفي ايران سعيها لتطوير قنبلة نووية.

وقالت إيران يوم الاثنين إنها تسارعت في تخصيب اليورانيوم من خلال مضاعفة عدد أجهزة الطرد المركزي المتقدمة IR-6 العاملة، مضيفة أنها تعمل على "نموذج أولي يسمى IR-9، ويعمل 50 مرة أسرع من أجهزة الطرد المركزي IR-1".

وتم تصميم الصفقة النووية، التي تم بموجبها رفع العقوبات الدولية ضد إيران، لتمديد الوقت الذي ستحتاج فيه إيران إلى جمع ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع قنبلة نووية - يشار إليها أحيانًا باسم "وقت الاستراحة".
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الكلمات المفتاحية

منشأة فوردو النووية فوردو دونالد ترامب تخصيب اليورانيوم ايران

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